Este hombre atravesó disturbios para entregar su pedido

Agencias / Diario La Verdad Hamburgo.- Los disturbios en Hamburgo no cesan. Las protestas y los intentos de bloqueo contra la cumbre del G20 están a la orden del día en esta ciudad del norte de Alemania. Fuentes policiales han asegurado que se han producido nada menos que 159 altercados y se han detenido a 45 personas entre el pasado jueves y el viernes. Entre el alboroto de estos últimos días, las redes han encontrado un protagonista: Benjamín. Subido a su motocicleta, este repartidor de pizza de 27 años trató de esquivar a los manifestantes para salir del tumulto en el que se había metido. Uno de los manifestantes grabó la hazaña con su teléfono móvil y el vídeo tardó pocos minutos en viralizarse por Twitter y Facebook.

“Cuando Hamburgo es el infierno pero tú tienes que cumplir con uno de tus tres mini-empleos como repartidor de pizza”, escribió un usuario en alusión a este tipo de trabajos de baja remuneración que son habituales en Alemania.

El repartidor se vio sorprendido por la riada de personas

“Un policía me dijo que con la moto podía cruzar, pero que lo hiciera rápido”.

Un repartidor de pizzas se abrió paso entre un grupo de manifestantes del G20

"Era muy peligroso porque volaban piedras y temía que me fueran a dar. Me protegí bien con el casco y seguí adelante” Dijo el Repartidor de Pizzas https://twitter.com/dwcubas/status/883397054503936000 https://twitter.com/dwcubas/status/883397054503936000

Te puede interesar

El repartidor se vio sorprendido por la riada de personas que secundaban la manifestación cuando volvía de realizar una entrega, según ha explicado posteriormente a los medios locales.Benjamín ha relatado lo ocurrido, reconociendo que durante unos instantes pasó “un poco de miedo”. “Era muy peligroso porque volaban piedras y temía que me fueran a dar. Me protegí bien con el casco y seguí adelante”. En el vídeo, en cambio, el joven no muestra ni una pizca de miedo. En ningún momento, pese a estar rodeado por todos lados, se ve sobrepasado o alterado por la situación. Finalmente, el establecimiento donde trabaja aseguró a los medios que el joven logró llegar a la pizzería sano y salvo.