Este es el nuevo reto viral que tiene desconcertados a los perros

Bajo el hashtag #WhatTheFluffChallenge son muchas las personas que han compartido en las redes sociales vídeos que muestran la confusión de sus perros. Se trata de un nuevo reto viral que consiste en ver cómo reaccionan los animales al 'desaparecer' ante sus propios ojos.

Los humanos se graban unos a otros sosteniendo mantas gigantes y escondiéndose detrás de ellas frente a sus perros, al soltar la manta deben saltar rápidamente hacia un lado para 'desaparecer'. Las reacciones de los animales son tan simpáticas que han revolucionado las rede sociales.

The #WhatTheFluffChallenge is too funny ���� Una publicación compartida por LADbible (@ladbible) el 26 de Jun de 2018 a las 3:05 PDT

Hay que reconocerlo: son el vivo ejemplo de la ingenuidad, y a veces es difícil no gastarles alguna pequeña broma inofensiva para disfrutar con sus graciosas reacciones. El 'what the fluff challenge' reúne a dos de las mejores cosas que nos ofrece Internet: un reto viral y lo adorables que son las mascotas. Una moda que inunda las redes con las mejores respuestas de perretes y gatetes ante un pequeño vacile de sus dueños y dueñas.

Los retos virales hasta ahora habían jugado casi siempre con la habilidad, lo cómico, asombroso o el más difícil todavía. Pero el último que se ha puesto de moda tiene un punto de partida mucho mejor: la inocencia de las mascotas. Todo comenzó cuando Sandra jugaba con su perro Jax, un husky siberiano. Un pequeño engaño se convirtió en un éxito absoluto, y miles de personas han querido hacerlo en casa.

El 'what the fluff challenge' es sencillo: consiste en que el dueño o dueña del perro se tape con una manta, una sábana o una toalla frente al perro para luego desaparecer. Subiendo y bajando varias veces la manta el perro se acostumbra a ver aparecer ese rostro familiar cada vez que la manta baja, hasta que este sale corriendo y y al caer la manta, no está.

Las reacciones de los perretes al ver desaparecer a sus dueños como por arte de magia son sensacionales y de lo más variopintas. Algunos perros reaccionan como si la desaparición fuera cosa de brujería y hubiese que contactar directamente con Iker Jiménez para dar una respuesta a lo ocurrido.

Otras muchas mascotas se han quedado de pasta de boniato al ver que sus dueños hacían 'chas' y desaparecían de su lado. Caras de incredulidad, miradas a un lado y al otro y hocicos levantados en busca de alguna señal que lo explique.

Pero también ha habido aquel al que ante la repentina ausencia, le ha dado por echar de menos a su dueño o dueña con cierto gesto triste. En las redes a muchos se les han derretido los corazones ante las caras de pena de algunos.

Y, cómo no, siempre ha habido el típico ejemplo que no sale como uno esperaba. O porque el perro deja quedar mal a su dueño cuando decide grabarlo, o porque el dueño tiene que mejorar la técnica: