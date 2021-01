Este es el motivo por el cual puedes contraer COVID-19 después ser vacunado

Las dudas sobre la efectividad de las vacunas contra el COVID-19 han empezado a surgir, esto luego que se diera a conocer que centenares de personas han dado positivo al virus a pesar de ya haber recibido la dosis completa. Ante las cuestionantes, esto dicen los expertos.

Como informamos en La Verdad Noticias, recientemente han contraído el virus del COVID-19 diversos miembros del Congreso de Estados Unidos, entre los que destacan Adriano Espaillat, demócrata de Nueva York, Stephen Lynch, demócrata de Massachusetts, Lori Trahan, otra demócrata de Massachusetts.

Pero también se ha informado en personas de otros ámbitos de la vida, incluido Rick Pitino, entrenador de baloncesto del Salón de la Fama y enfermera en California.

Vacuna COVID-19.

¿Cómo puede pasar eso?

Los expertos dicen que casos como estos no son sorprendentes y no indican que haya algo mal con las vacunas contra el COVID-19 o con la forma en que se administraron. He aquí por qué.

“Las vacunas no funcionan al instante. El cuerpo tarda algunas semanas en desarrollar inmunidad después de recibir una dosis. Y las vacunas que se utilizan ahora en los EE. UU, de Pfizer-BioNTech y Moderna, requieren una segunda inyección unas semanas después de la primera para alcanzar la máxima eficacia”, declararon los expertos.

Tampoco funcionan de forma retroactiva. Ya puede estar infectado y no saberlo cuando reciba la vacuna, incluso si recientemente dio negativo en la prueba.

Contagio después de la vacuna COVID-19

Esa infección puede continuar desarrollándose después de recibir la inyección, pero antes de que su protección se afiance por completo, y luego aparecer en un resultado positivo de la prueba.

Las vacunas previenen enfermedades, pero quizás no infecciones. De acuerdo a los expertos las vacunas COVID-19 se autorizan en función de lo bien que evitan que se enferme, necesite hospitalización y muera. Los científicos aún no saben qué tan efectivas son las vacunas para evitar que el coronavirus lo infecte, para empezar, o para evitar que lo transmita a otras personas. (Es por eso que las personas vacunadas deben seguir usando máscaras y manteniendo la distancia social).

Incluso las mejores vacunas no son perfectas. Las tasas de eficacia de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna son extremadamente altas, pero no son del 100 por ciento.

Con el virus aún extendiéndose fuera de control en Estados Unidos, algunos de los millones de personas recientemente vacunadas estaban destinadas a infectarse en cualquier caso.

