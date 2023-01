Este argentino quiso recorrer Latinoamérica en bicicleta y se la robaron en México

A un argentino de nombre Diego Simonetta, quien ha recorrido el continente americano desde Argentina con su perro, Mole, le robaron su transporte durante la noche del miércoles pasado.

Los hechos se dieron mientras descansaba en la Estación de Bomberos Número 1 en Mexicali, capital de Baja California Norte, por lo que pidió ayuda para recuperar sus documentos.

En La Verdad Noticias vamos a darte detalles de cómo es que se dieron estos hechos y también cómo es que se le truncó un sueño por un robo.

Viaje desde Argentina en bicicleta

En Mexicali le robaron su bicicleta, la que había usado para recorrer Latinoamérica

Diego Martín Simonetta Torres salió desde su país, Argentina, para cumplir su sueño de recorrer América sobre dos ruedas en abril del 2016, y durante el trayecto nunca le había pasado nada, hasta que llegó el día miércoles, que fue cuando le robaron su transporte y pertenencias en Mexicali.

Entre sus pertenencias se encontraban su pasaporte, identificación, ropa de verano e invierno, cartilla de vacunación, artículos y productos para su mascota que adoptó durante el viaje en México.

Aparte de todo eso, también le robaron el material con el que hace artesanías que vende para obtener ingresos y poder sustentar su viaje.

TE PUEDE INTERESAR: Abuelito pedalea su bicicleta desde Veracruz hasta Mérida

¿Cómo robaron su bicicleta?

La bicicleta fue robada en una estación de bomberos donde le dieron asilo

El destino del joven ciclista, que venía de Sonora, era llegar a Tijuana y así recorrer Baja California, pero llegó a la capital para dar mantenimiento a su bicicleta, luego fue a la Estación No. 1 de Bomberos, donde le dieron hospedaje.

"Ya que me dieron la bicicleta, le monté todo mi equipo, la dejé a un costado de la casa de acampar, porque temprano me iría, me metí a platicar con los chicos, en eso sonaron las alarmas y se fueron cuando llegaron. Me estaban explicando lo del incendio, en ese momento me percaté que mi bicicleta no estaba, yo creí que ellos estaban jugando, hasta que mire sus gestos y entendí que no era así." detalló .

Todos lo apoyaron para buscar su bicicleta, pero no encontraron nada, pero dijo después que tendría que admitir que sí vivió robo en México luego de una larga jornada en la que no había vivido esa situación.

A pesar de los hechos, el joven se mantiene optimista y trata de encontrar aprendizajes acerca de lo que sucede.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram.