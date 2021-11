Estatuas de la universidad de Cambridge amanecen con gorros de Santa Claus

Martin Bond, el fotógrafo que captó los gorros de Santa Claus en tres de las estatuas de la capilla de la Universidad de Cambridge, dijo que los vio alrededor de las 11:00 GMT del lunes 22 de noviembre.

"Un portero me dijo que no se había firmado ninguna llave, por lo que no se colocaron adentro, se hizo desde afuera".