¡Estamos de luto! Muere el gato alcalde de una ciudad de Alaska

Redacción Web/Diario La Verdad ALASKA.- Stubbs, el gato alcalde de la ciudad de Talkeetna, Alaska perdió la vida a los 20 años. El gato ejercía su cargo desde el año 1997, cuando fue elegido por los pobladores que no tenían ningún gobernante ‘humano’. Los dueños de Stubbs afirman que el felino murió tranquilamente cuando dormía y afirman que fue un luchador hasta el último día de su vida. Pese a la muerte del gato, el cargo del alcalde no quedará vacante, dado que la familia tiene otros dos gatos y estima que uno de ellos puede convertirse en el sucesor de Stubbs. En el 2013 el alcalde fue atacado por un perro y desde eso no pasaba mucho tiempo fuera de su casa, aunque se encontraba con turistas y ciudadanos que lo acariciaban.

