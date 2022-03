Estados Unidos y China se enfrentan por apoyo a Rusia

Las autoridades de Estados Unidos advirtieron al gobierno de China que implementará sanciones si decide apoyar la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Según informa las agencias AFP y Reuters.

El amago estadounidense se dio durante la reunión entre el asesor de seguridad nacional de EU, Jake Sullivan, y el máximo diplomático chino, Yang Jiechi, realizada ayer, en Roma, Italia, la cual duró siete horas.

Esto luego de que los diarios The Washington Post y The New York Times informaron, el pasado domingo, que, de acuerdo con funcionarios norteamericanos, Rusia pidió ayuda militar y económica a China.

Estados Unidos advierte a China

Ayer, el gobierno ruso negó haber solicitado respaldo y afirmó que tiene suficientes recursos para cumplir todos sus objetivos militares en Ucrania. En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China calificó los informes sobre la ayuda como “desinformación”.

En el marco de la reunión entre el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y el máximo diplomático chino, Yang Jiechi, en Roma, EU advirtió a China que responderá si ayuda a la invasión rusa de Ucrania.

Rusia niega pedir apoyo a China

Rusia asegura que cuenta con los recursos suficientes.

El domingo trascendió que Rusia se está quedando sin equipo y que pidió ayuda militar y económica a China, según funcionarios estadunidenses que hablaron con los diarios The Washington Post y The New York Times.

El Kremlin lo negó y afirmó que tiene suficientes recursos militares para cumplir todos sus objetivos. “Rusia tiene su propio potencial para continuar la operación, la cual avanza según lo planeado y se completará en tiempo y forma’’, aseveró Dmitry Peskov, portavoz de Vladimir Putin.

