Estados Unidos tiene vacunas de sobra y la gente se niega a vacunarse

La mayoría de las personas en Estados Unidos que no se han vacunado contra el Covid-19, están pensando seriamente en no hacerlo a pesar de que existen vacunas suficientes, lo cual ha preocupado a las autoridades.

De acuerdo con una nueva encuesta que refleja el reto que tienen las autoridades de salud pública norteamericanas, en medio de un aumento de las infecciones en algunos estados, el promedio de personas que se niegan a vacunarse es muy alto.

Entre los adultos estadounidenses que no han recibido una vacuna, 35% afirman que posiblemente no se la pondrán y 45% señalan que definitivamente no lo harán. Sólo 3% asegura que se pondrá las vacunas, y 16% dicen que posiblemente lo harán.

Las personas no confían en las vacunas

Los norteamericanos no quieren vacunarse.

Es decir, un 64% de los estadounidenses no vacunados tienen poca o ninguna confianza en la efectividad de las vacunas contra la variante Delta, la cual según las autoridades es responsable del 83% de los casos nuevos en Estados Unidos.

En contraste, 86% de los ya vacunados tienen al menos cierta confianza en que las vacunas funcionen. Esto significa “que habrá más casos prevenibles, más hospitalizaciones prevenibles y más muertes prevenibles”, dijo el doctor Amesh Adalja, especialista en enfermedades infecciosas.

“Siempre supimos que sería difícil persuadir a una parte de la población sin importar qué estadísticas se mostraran, (y) mucha gente está más allá de la persuasión”, señaló Adalja ante la desconfianza en la vacunación.

“Pandemia de los no vacunados”

Las vacunas sobran en Estados Unidos.

La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, considera el actual incremento como “una pandemia de los no vacunados” porque casi todas las hospitalizaciones y muertes han ocurrido entre quienes no estaban inoculados.

La encuesta de The AP-NORC se efectuó antes de que diversos republicanos y personalidades conservadoras del mundo de las noticias exhortaran esta semana a la gente a que se vacune tras meses de fomentar dudas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.