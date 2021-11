Estados Unidos retira del mercado desodorantes con sustancia cancerígena

En Estados Unidos se ha retirado del mercado los antitranspirantes en aerosol Old Spice, Secret y desodorantes en aerosol Old Spice Below Deck, todos de la empresa Procter & Gamble Co, mejor conocida como P&G, tras un informe que revelaba que contenían una sustancia cancerígena.

La compañía que fabrica los desodorantes comenzó a retirarlos voluntariamente, según informó la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) del país norteamericano. El producto química de riesgo que fue encontrado era el denominado benceno.

El benceno ha sido localizado en otros productos de supermercado, y de acuerdo con la FDA “está clasificado como carcinógeno humano”, por lo que la decisión de la empresa fue sacar del mercado todos los lotes de estos desodorantes que tuvieran fecha de vencimiento hasta septiembre de 2023.

¿Qué pasa si te aplicas el desodorante que tiene benceno?

Según la agencia estadounidense, las consecuencias de tener contacto frecuente con el benceno pueden llegar afectar la salud y los órganos internos de las personas, al punto que se puede desarrollar leucemia, cáncer de la médula ósea, o incluso, trastornos sanguíneos.

La forma en la que puede afectar es si se tiene contacto con el químico por inhalación, se ingiere vía oral o se pasa a través de la piel. No obstante, la FDA considera que los productos retirados, no tienen niveles tan altos de benceno, por lo que no tendrían repercusiones graves para quienes los hayan comprado.

Aunque la empresa Procter & Gamble Co no ha recibido ninguna queja o denuncia por algún caso de cáncer que hayan provocado sus desodorantes en Estados Unidos, decidieron retirar el producto por seguridad.

Estados Unidos seguirá vendiendo los desodorantes de estas marcas

Aunque los productos saldrán del mercado en comercios minoristas y sitios web de venta en línea, el resto de productos de la marca no se declararon en riesgo, así que podrán seguir siendo comercializados sin ningún tipo de restricción.

“Procter & Gamble Company ha notificado a sus minoristas que retiren productos de los estantes. Old Spice and Secret también ofrecerá reembolsos a los consumidores que hayan comprado productos afectados por este retiro del mercado”, afirmó la FDA respecto a las afectaciones en el comercio.

Según un portavoz de Procter & Gamble Co, el benceno fue hallado en el propulsor del spray, es decir, en el mecanismo que expulsa el líquido desde el interior del recipiente al exterior. Por lo tanto, los clientes en Estados Unidos que tengan el producto en casa, se les recomienda detener su uso.

