Estados Unidos reporta al menos 20 tiroteos masivos en las últimas 2 semanas

La ola de tiroteos en Estados Unidos que inició con los ataques en tres salones de masajes en Atlanta ha crecido hasta sumar al menos otros 20 incidentes en varios estados que tienen en alerta a las autoridades estadounidenses.

Según el FBI, tan solo en marzo cerca de 4.7 millones de estadounidenses compraron un arma por primera vez, lo que representa un incremento del 36 % con respecto al mes anterior. Esto coincide con el alza de incidentes con tiradores que ha reiniciado la discusión sobre el control de armas en Estados Unidos.

Los tiroteos se han extendido desde California hasta Washington D.C, y muchos de ellos han dejado varias víctimas mortales. Al menos siete de ellos ocurrieron en la misma semana que el ataque en Atlanta que dejó 8 muertos, incluyendo las 10 víctimas mortales del incidente en una tienda de comestibles en Boulder, Colorado.

Tiroteo en Estados Unidos del 31 de marzo

Tuvo lugar en un complejo de oficinas en el condado de Orange, California, y dejó cuatro muertos, entre quienes se encuentra un niño. Una persona más resultó herida, según el informe de LA Times.

Aminadab Gaxiola Gonzales, de 44 años, fue detenido como presunto autor del tiroteo.

El mismo día se registró otro tiroteo en Estados Unidos, esta vez en Washington D.C, en el que al menos dos personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas, según el Departamento de Policía Metropolitana de la capital estadounidense.

Tiroteo en Estados Unidos del 28 de marzo

Siete personas recibieron disparos de arma de fuego en otro tiroteo en Estados Unidos, esta vez en un club nocturno en Cleveland, en el estado de Ohio. Las víctimas, cuatro hombres y tres mujeres, tenían entre 20 y 30 años, según CNN. No se supo de inmediato si hubo arrestos tras el suceso.

Las víctimas no sufrieron heridas que pusieran en riesgo su vida.

Según reportes a los que tuvo acceso La Verdad Noticias, el incidente se registró cerca de las 3:00 de la mañana del domingo en el club nocturno The Spot. La policía cree que hubo varios tiradores en el interior del recinto. El incidente sigue siendo investigado por las autoridades de Cleveland.

Un incidente más se registró ese día en la ciudad de Essex, en Maryland, donde un hombre mató a sus padres antes de disparar contra tres personas en una tienda de conveniencia, donde mató a dos más y después se suicidó.

Tiroteo en Estados Unidos del 27 de marzo

Se registraron otros tres tiroteos en Estados Unidos el 27 de marzo. El primero en el vecindario South Austin de Chicago, donde tres hombres de 42, 53 y 64 años recibieron disparos de bala cuando estaban todos sentados cerca de la acera, según reportes.

Chicago es una de las ciudades con mayor íncidencia delictiva de Estados Unidos.

El segundo hecho ocurrió en Yazoo City, Mississippi. En esa ocasión, al menos siete personas resultaron heridas en un tiroteo masivo dentro de un club nocturno. Seis de las víctimas fueron alcanzadas directamente por las balas, y una más había sufrido laceraciones.

El último ataque ocurrió en River Gorge, Illinois. Los disparos en un autobús de fiesta provocaron la muerte de una persona y dejaron heridas a otras tres, según CNN. La policía dice que los ocupantes del autobús fueron agredidos desde otro vehículo mientras esperaban detenidos en una intersección.

Tiroteo en Estados Unidos del 26 de marzo

El primero de tres tiroteos en Estados Unidos del 26 de marzo ocurrió en un club nocturno en la ciudad de Norfolk, Virginia. La policía local encontró a dos mujeres de 17 y 18 años con heridas de bala que no ponían en riesgo su vida, además de dos hombres de 18 años, según WTKR.

Dos hombres de 20 y 21 años fueron detenidos tras ese incidente.

Otro tiroteo se registró ese día en Memphis, Tennessee, donde cinco personas recibieron balazos, según el Departamento de Policía de Memphis. Tres personas murieron en el lugar, otras dos fueron enviadas a un hospital en estado crítico y una se reportaba estable, dijo el Departamento en un tuit.

El tercero ocurrió en Filadelfia, Pensilvania, al exterior de un club de golf. La policía informó que dos sospechosos habían disparado contra siete personas en el lugar. Un video difundido por la policía muestra a dos sospechosos acercándose a una multitud y abriendo fuego.

Tiroteo en Estados Unidos del 23 de marzo

Dos personas murieron y dos más resultaron lesionadas en el primero de los dos tiroteos en Estados Unidos que tuvieron lugar ese mismo día. El ataque ocurrió mientras las víctimas estaban en una casa, una de ellas era un joven de 18 años estudiante de preparatoria en Aliceville, Alabama.

El segundo incidente del día ocurrió al exterior de un supermercado King Soopers, en la ciudad de Boulder, Colorado. Ahmad al Aliwi Alissa, de 21 años, fue identificado como el presunto tirador que abrió fuego y mató a 10 personas, un policía entre ellas. Alissa padece ataques de furia y había sido expulsado de la escuela por agredir a un compañero de clase.

Alissa compró un fusil de asalto el pasado 16 de marzo, según su declaración.

Tiroteo en Estados Unidos del 20 de marzo

Dos de los tres tiroteos en Estados Unidos del 20 de marzo se registraron en Texas. En el primero, ocurrido en Dallas, ocho personas fueron baleadas por un desconocido y una mujer de 21 años murió, según informes policiales. Según la policía, un testigo trató de intervenir en una discusión entre dos hombres, cuando uno de ellos sacó un arma y empezó a disparar.

Se desconocen los motivos del tiroteo.

El segundo ataque del día fue reportado en Houston. Cinco personas fueron baleadas después de un disturbio en un centro nocturno, según la policía. Una de las víctimas fue trasladada al hospital en estado crítico después de recibir un disparo en el cuello, según KPRC.

Tiroteo en Estados Unidos del 16, 17 y 18 de marzo

Dos hombres fueron detenidos en conexión con el tiroteo en un motel en la ciudad de Gresham, en Oregon, informaron el 18 de marzo las autoridades locales. Cuatro personas fueron trasladadas a un hospital en lo que fue descrito como un “incidente extremadamente complejo” en el que una de las víctimas era uno de los presuntos tiradores.

Dos hombres fueron detenidos días después del incidente.

Un día antes, cinco personas fueron baleadas desde un vehículo mientras se preparaban para una vigilia en Stockton, en el valle central de California, informó el Departamento del Sheriff del condado de San Joaquín. Al parecer ninguna de las víctimas estaba en peligro.

El primer tiroteo en Estados Unidos de la actual ola ocurrió el 16 de marzo en tres salones de spa en la ciudad de Atlanta, Georgia. En aquel incidente, que despertó la indignación de políticos y del público, ocho personas fueron asesinadas, entre ellas seis mujeres asiáticas.

¿Cuál fue el peor tiroteo escolar en EE.UU.?

Si tomamos en cuenta el número de víctimas mortales, el peor tiroteo en Estados Unidos cometido dentro de una escuela fue la llamada masacre de Virginia Tech de 2007, cuando el estudiante universitario de origen coreano Cho Seung-Hui mató a 32 personas e hirió a otras 29.

Cho dejó una nota en la que culpaba a sus compañeros por hacerle bullying.

En escuelas de nivel preparatoria, la masacre de la preparatoria Columbine de 1999 en Littleton, Colorado, es considerada la peor de todas tras dejar 13 muertos y 24 heridos. Los dos adolescentes responsable se suicidaron después del tiroteo masivo.

¿Perfil de los adolescentes involucrados en tiroteos?

Según expertos, los adolescentes que inician tiroteos en Estados Unidos suelen ser niños de clase media sin historial criminal previo. La mayoría de los ataques escolares son perpetrados por hombres, se cree que se relaciona con la tendencia a desarrollar fascinación por las armas y explosivos como forma de reafirmar la masculinidad.

Algunas características de autores de tiroteos son la impulsividad, comportamiento agresivo, hiperactividad, trastornos mentales como depresión y ansiedad, uso de drogas, personalidad narcisista, dificultades para socializar, rechazos románticos y la fascinación por la muerte.

Los tiroteos en Estados Unidos no se limitan solo a escuelas. Las iglesias también se han visto afectadas, posiblemente debido a que ambos recintos suelen estar llenos de gente con un sentido de pertenencia con objetivos en común. Los tiradores suelen sentir que no pertenecen a ningún lugar y no tienen oportunidad de tener una vida mejor, por lo que desean dañar a personas que tienen lo que a ellos les falta.

