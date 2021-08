La cantidad de niños hospitalizados con COVID-19 ha alcanzado un récord en los Estados Unidos, que continúa lidiando con la rápida propagación de la variante Delta altamente contagiosa, especialmente en áreas con bajas tasas de vacunación.

Las hospitalizaciones pediátricas llegaron a 1.902 el sábado, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de EE. UU., Lo que representa aproximadamente el 2,4 por ciento del total de hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus en el país.

Los niños menores de 12 años no son elegibles para recibir la vacuna contra COVID-19, lo que los hace más vulnerables a la infección por la variante altamente transmisible. “Este no es el COVID del año pasado. Este es peor y nuestros hijos son los que más se verán afectados”, dijo Sally Goza, ex presidenta de la Academia Estadounidense de Pediatría.

Estados Unidos pide vacunarse por la variante Delta

Estados Unidos registra número récord de niños hospitalizados con COVID-19.

Durante semanas, los funcionarios de salud de EE.UU. y los principales expertos en enfermedades infecciosas han instado a los estadounidenses a vacunarse para detener una ola creciente de infecciones, muertes y hospitalizaciones que, según dicen, están relacionadas con la variante Delta.

Mientras que el 50,5 por ciento de las personas en los EE.UU. se consideran todas las vacunas, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de datos, y el 59,4 por ciento ha recibido al menos una dosis, millones de personas no han recibido un solo golpe.

El reciente aumento de casos ha provocado un acalorado debate en todo el país sobre si los gobiernos estatales y locales deberían instituir mandatos de vacunas, una medida que Fauci y otros funcionarios dijeron recientemente que apoyan.

California, primer estado en exigir vacuna contra COVID-19

La semana pasada, California se convirtió en el primer estado de EE.UU. en exigir que los maestros y otro personal escolar se vacunen contra el COVID-19 o se realicen pruebas para detectarlo con regularidad.

La Verdad Noticias informa que, el sindicato de maestros más grande del país, la Asociación Nacional de Educación (NEA), también apoyó la vacunación obligatoria para sus miembros esta semana.

La presidenta de NEA, Becky Pringle, dijo el sábado que las escuelas de Estados Unidos deben emplear todas las estrategias de mitigación, desde vacunas contra COVID-19 hasta cubrebocas, para garantizar que los estudiantes puedan regresar a sus aulas de manera segura este año escolar.

