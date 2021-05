Estados Unidos propone proyecto de ley para prohibir TikTok en sus dispostivos.

El Comité Senatorial de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales aprobó por unanimidad un proyecto de ley que prohibiría a los trabajadores federales de Estados Unidos descargar la popular aplicación TikTok en dispositivos del gobierno de EE.UU., dijo el miércoles el senador Josh Hawley, patrocinador del proyecto de ley, en un comunicado de prensa.

Es de mencionar que Josh Hawley, uno de los principales impulsores de la normativa, quien también calificó a la empresa china ByteDance, responsable de la app, como “una amenaza inmediata a la seguridad”.

La Verdad Noticias recuerda que el Senado de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una medida similar en agosto de 2020. El representante Ken Buck presentó un proyecto de ley semejante en la Cámara. "Este no debería ser un tema partidista y me complace ver a mis colegas en el Senado actuar juntos para abordar la campaña encubierta de recolección de datos de Pekín", dijo Hawley en un comunicado después de la votación.

Estados Unidos busca eliminar TikTok de sus dispositivos

La aplicación, que es popular entre los adolescentes ansiosos por mostrar movimientos de baile y singulares retos virales, ha sido criticada en los Estados Unidos debido a las preocupaciones sobre su propietario chino, ByteDance. TikTok ha buscado distanciarse de Beijing con un éxito mixto.

Cabe destacar que incluso los responsables de TikTok an mencionado que almacenan la información en servidores con sede en Estados Unidos, así como en Singapur, donde tienen una copia de seguridad. Han subrayado que esos datos no están sujetos a la ley de China y, por lo tanto, no deben entregados a las autoridades de esa nación.

La tensión entre TikTok y EE.UU. inició con el gobierno del expresidente Trump e incluso este conflicto también generó la salida de Kevin Mayer de la compañía, quien en su carta de renuncia mencionó que una de las razones de su partida era la amenaza del expresidente de Estados Unidos de prohibir la red social a menos que esta fuera vendida a una entidad estadounidense.

