Estados Unidos pierde oportunidad de desacelerar coronavirus, estudio genético

Expertos en genética han señalado que Estados Unidos perdió la oportunidad de detectar casos importados de coronavirus Covid-19 a principios de este año, el análisis muestra que el virus importado por la primera persona que se sabe fue en el estado de Washington en enero, muestra que probablemente no fue la fuente de los casos posteriores allí.

Aquel primer paciente con Covid-19, en Washington, le dio al gobierno federal una oportunidad perfecta para detener nuevas importaciones del coronavirus, dijeron el biólogo evolutivo Michael Worobey de la Universidad de Arizona y sus colegas.

"Nuestros análisis revelan un período extendido de oportunidades perdidas cuando las pruebas intensivas y el rastreo de contactos podrían haber evitado que el SARS-CoV-2 se establezca en los Estados Unidos Y Europa", escribieron en un informe que aún no revisado por pares y publicado en la preimpresión servidor bioRxiv.

La historia del paciente fue ampliamente reportada desde que llegó al aeropuerto internacional de Seattle-Tacoma el 15 de enero, antes de que comenzaran los exámenes de salud en los aeropuertos de Estados Unidos.

Cuando el hombre de 30 años comenzó a sentir síntomas, recordó las advertencias de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. Sobre el virus y contactó a las autoridades locales de salud. Fue aislado rápidamente y los funcionarios de salud del estado de Washington comenzaron el proceso de rastreo de contactos que se considera la clave para contener la propagación de enfermedades infecciosas.

"Todo parecía haber funcionado como se suponía", dijo Joel Wertheim, profesor de la Universidad de California en San Diego, que trabajó en el estudio, pero cuando aparecieron más casos en el estado a fines de febrero sin vínculos con nuevos viajeros, la gente comenzó a llamar al hombre "paciente cero".

Hasta el 29 de mayo el registro del coronavirus en Estados Unidos es de un millón 720 mil 613 infectados.

El análisis genético indicó que el coronavirus con el que estaba infectado era muy similar a los virus que enfermaron a las personas más tarde. Los funcionarios de Heath no pudieron entender cómo el hombre pudo haber infectado a otras personas, pero la evidencia parecía clara.

Sin evidencia clara del primer caso de coronavirus

"Persona cero, nunca debería haberse convertido en la cosa", dijo Worobey, un especialista en rastrear los linajes de los virus. En el estudio, llaman al paciente WA1, porque fue el primer paciente en Washington.

Worobey comenzó a estudiar los códigos genéticos de estos virus, que se han publicado ampliamente. Él vio algo extraño. A diferencia de los virus de la gripe, que mutan casi constantemente, este no lo hizo.

Worobey dijo que comenzó a destacar en su mente como un patrón extraño y sabía lo que quería hacer, que era básicamente recrear la epidemia en la computadora para modelar lo que debería haber sucedido si el paciente WA1 realmente hubiera propagado el virus.

"Con él llegando en enero y saliendo a la comunidad, chocando con otras personas, y una persona transmite a la siguiente y esa persona transmite a la siguiente y así sucesivamente hasta que haya miles de personas infectadas", dijo Worobey.

Se puso en contacto con Wertheim, un antiguo estudiante de posgrado suyo, y formó un equipo de expertos internacionales.

Ejecutaron simulación tras simulación, pero todos dieron una respuesta: no había forma de que el coronavirus Covid-19 que se estaba propagando en el estado de Washington a fines de febrero fuera la misma versión que el viajero llevaba el 15 de enero.

Tenían que haber una segunda introducción del virus a mediados de febrero, concluyeron. Parece que desde principios hasta mediados de febrero parece ser el marco de tiempo cuando este virus se introdujo en el estado de Washington, dijo Worobey.

"Parece que un virus que probablemente era idéntico al grupo epidémico de Washington entró en algún momento a principios de febrero y dio lugar a un montón de virus idénticos", dijo Wertheim.

¿De dónde vino? Quizás a través de Canadá. "Parece posible que el coronavirus Covid-19 que terminó en el estado de Washington se trasladó primero a Vancouver y luego a Washington, pero Worobey señala que no pueden decir exactamente cuándo y dónde.

Las autoridades no confirmaron el primer caso hasta el 21 de enero y el presidente Donald Trump dijo al día siguiente que el coronavirus estaba "totalmente bajo control" por lo que su administración anunció que restringiría los viajes desde China el 31 de enero, pero las restricciones no entraron en vigencia hasta el 2 de febrero, además Estados Unidos no limitó los viajes desde Europa hasta el 11 de marzo.

"Nuestro hallazgo de que el virus asociado con la primera red de transmisión conocida en los Estados Unidos no ingresó al país hasta mediados de febrero es aleccionador, ya que demuestra que la ventana de oportunidad para bloquear la transmisión sostenida del virus se extendió hasta ese momento”, declaró el equipo de Worobey.

México fue un de los primeros países en descifran el genoma del primer caso de coronavirus.

"Está claro que las intervenciones tempranas pueden tener efectos descomunales en el curso de un brote", agregaron. La tasa de mutación lenta del virus hace que sea difícil de rastrear, dijo Worobey. "Muta tan lentamente que es probable que haya muchas veces que el virus se haya movido de un país a otro, pero no se puede distinguir porque parece un virus idéntico. De esa manera, se vuelve complicado", dijo.

"Al mismo tiempo, la lenta tasa de mutación del coronavirus es lo que le permitió hacer lo que hicimos aquí", las diferencias muy pequeñas en el virus que infectó al paciente en enero y el virus que infecta a las personas en febrero fueron muy significativas, dijo.

Wertheim, que generalmente rastrea los grupos de transmisión del VIH, dijo que los hallazgos son un buen ejemplo de colaboración y estudio científico, pero este caso también fue una lección sobre cómo las cosas pueden salir mal.

"Sugerir erróneamente que WA1 introdujo el primer brote estadounidense de SARS-CoV-2 oscureció los beneficios sociales y de salud pública producidos por un paciente atento, colaborativo y atento dispuesto a trabajar con trabajadores de salud pública para prevenir la propagación del SARS-CoV-2 ", escribió el equipo.