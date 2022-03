Estados Unidos no tiene una estrategia de "cambio de régimen" en Rusia: Blinken,

Estados Unidos no tiene una política de cambio de régimen en Rusia, dijeron funcionarios estadounidenses, un día después de que el presidente Joe Biden dijera que su homólogo ruso Vladimir Putin “no puede permanecer en el poder”.

“Como saben, y como nos han escuchado decir repetidamente, no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia ni en ningún otro lugar”, dijo el domingo el secretario de Estado Anthony Blinken durante una visita a Israel. “En este caso, como en cualquier caso, depende de la gente del país en cuestión. Depende del pueblo ruso”, agregó Blinken.

La Verdad Noticias informa que, los comentarios de Blinken se produjeron después de que Biden pronunciara su discurso más contundente contra el presidente Vladimir Putin desde que el líder ruso ordenó la invasión de Ucrania el 24 de febrero.

Rusia amenaza la seguridad mundial: Joe Biden

En un discurso pronunciado en el Castillo Real de Varsovia el sábado por la noche, Biden evocó las cuatro décadas de Polonia detrás de la Cortina de Hierro en un esfuerzo por argumentar que las democracias del mundo deben enfrentar urgentemente a una Rusia autocrática como una amenaza para la seguridad y la libertad mundiales.

“Por el amor de Dios, este hombre no puede permanecer en el poder”, dijo Biden. Más temprano en el día, el presidente también describió a Putin como un "carnicero", en lo que parecía ser una fuerte escalada de la retórica estadounidense sobre la ofensiva militar de Moscú, que ahora ha matado al menos a 1.000 civiles, según estimaciones conservadoras de las Naciones Unidas y provocó que más de 3,8 millones de personas huyeran de Ucrania.

Estados Unidos no respalda un cambio de régimen ruso

Poco después del discurso, un funcionario de la Casa Blanca aclaró que los comentarios de Biden estaban destinados a preparar a las democracias del mundo para un conflicto prolongado por Ucrania y no respaldaban un cambio de régimen en Rusia. La enviada de Estados Unidos a la OTAN, Julianne Smith, reiteró el mismo mensaje el domingo.

“Estados Unidos no tiene una política de cambio de régimen en Rusia. Punto final”, dijo Smith al programa State of the Union de CNN. Smith dijo que los comentarios de Biden buscaban subrayar que la comunidad internacional no puede empoderar a Putin para emprender la guerra en Ucrania o realizar más actos de agresión luego de la invasión rusa del país.

