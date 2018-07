Estados Unidos no reunió a todos los niños con sus padres

Trump incumple plazo de reunir a 102 niños migrantes con sus padres, el gobierno norteamericano apenas cumplió parcialmente la meta de reunir a 102 niños menores de 5 años separados de sus padres en la frontera con Estados Unidos.

La administración Trump solo fue capaz de cumplir, antes de la medianoche del martes con entregar a 34 niños.

El propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, reconoció que de los 102 niños, apenas 34 fueron reunidos con sus padres. Otros 37, presuntamente se reunirán con sus progenitores “en algún momento”.

Los otros 27 no han podido ser regresados a sus padres por tener antecedentes penales o porque estos ya fueron deportados a sus lugares de origen.

Los infantes fueron arrebatados de sus padres y enviados a lugares que se definieron en algunos medios como “campos de concentración” operados por la iniciativa privada, como parte de las políticas de “cero tolerancia” impulsadas por el gobierno de Trump.

Mientras tanto, activistas de ONGs como “Children Foundation” señalan que seguirán trabajando “día y noche” para que todos los niños vuelvan a reunirse con sus madres y padres.

Al ser cuestionado sobre el incumplimiento en el plazo establecido, Donald Trump comentó:

“Tengo una solución, díganle a la gente que no venga a nuestro país de forma ilegal. Esa es la solución. No vengan a nuestro país de forma ilegal. Vengan como vienen otros, vengan de manera legal. Lo que digo es, simple y sencillamente, que tenemos leyes y que tenemos fronteras. No vengan a nuestro país de forma ilegal. Eso no está bien”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos.