Estados Unidos no alcanzará su meta de vacunación para el 4 de julio.

De acuerdo con el Gobierno del presidente Joe Biden, Estados Unidos no alcanzará su objetivo de que 70 por ciento de los adultos del país haya recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 para el próximo 4 de julio, en gran medida por los bajos niveles de vacunación entre la población más joven.

Es de mencionar que un 55.9% de la población (más de 144 millones) mayor de 18 años está completamente inmunizado y 65% (más de 168 millones) ha recibido al menos una dosis, según los últimos datos de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, en inglés), a fecha de este martes, 22 de junio de 2021.

No obstante, las tasas varían de unas zonas a otras. Un total de 16 estados de Estados Unidos, más el Distrito de Columbia han alcanzado la meta de 70%, mientras que hay cuatro -Misisipi, Wyoming, Luisiana y Alabama- con menos de 50% de adultos a los que se les ha puesto alguna dosis de la vacuna, revela el conteo diario The New York Times.

¿COVID-19 disminuye en Estados Unidos?

Jeff Zients, el coordinador de la respuesta de la Casa Blanca al COVID-19, destacó en una rueda de prensa los “asombrosos” logros alcanzados en los últimos meses, como el haber conseguido disminuir los casos de la enfermedad en un 90% desde principios de 2021.

Sin embargo, Zients afirmó que para llegar al “audaz” objetivo marcado en marzo pasado por el presidente Joe Biden de tener a 70% de los adultos de Estados Unidos con al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19 para el 4 de julio, Día de la Independencia del país, se van “a necesitar unas semanas extras”.

¿Por qué los jóvenes en EEUU no se vacunan?

Según el funcionario de la Casa Blanca “la realidad es que muchos jóvenes estadounidenses han sentido que el COVID-19 no es algo que les afecte y han estado menos interesados en ser vacunados”. “Nos queda trabajo por hacer en ese segmento (de edad)”, dijo Zients, quien apunta que podría ser un problema dado que la variante Delta va en aumento en EE.UU.

Finalmente destacó que sí se logrará la meta de 70% en los mayores de 27 años para el 4 de Julio. De igual manera, reiteró que, desde el arribo de Biden a la Casa Blanca, el porcentaje de adultos vacunados ha pasado de 5 a 65%, y agregó que la vacunación en Estados Unidos continuará hasta acabar contra el COVID-19.

