Estados Unidos inicia con las evacuaciones ante amenaza del huracán Delta

Los funcionarios de la parroquia de Lafayette, en Estados Unidos, están animando a los residentes a evacuar voluntariamente antes del huracán Delta. La orden de evacuación voluntaria incluye a los residentes que viven en áreas bajas propensas a inundaciones y a los que viven a lo largo de vías fluviales donde el agua podría subir.

También incluye a aquellos que tienen necesidades médicas que requieren electricidad o tienen condiciones médicas graves que podrían requerir atención de emergencia durante el huracán. Los servicios médicos de emergencia no estarán disponibles durante la tormenta.

Los residentes deben preparar sus hogares y recoger sus pertenencias personales, incluido un equipo de suministros de emergencia, y se les recomienda que abandonen el área de Estados Unidos antes del jueves por la tarde, pues se espera que el viernes por la mañana el huracán Delta toque tierra.

En los próximos días el huracán Delta tocará tierra en Estados Unidos

Si te encuentras en el área de Lafayette estas son algunas de las rutas que puedes seguir para evacuar antes de que llegue el huracán Delta a Estados Unidos y no olvides mantenerte informado, para ello puedes consultar al Centro Nacional de Huracanes.

Rutas de evacuación por el huracán Delta desde Lafayette

Todo el tráfico hacia el norte sale de Lafayette Parish en la I-49 NORTE. Si sale del sur de la I-10, use Ambassador Caffery Pkwy (y luego la I-10 ESTE) o Evangeline Thruway para unirse a la I-49 NORTE.

Si sale desde el norte de la I-10, únase a la I-49 NORTE y continúe hacia el norte por la I-49 hacia Alexandria y apunta al norte.

US 90> RUTA I-49

Si viaja hacia el norte por la US 90 desde New Iberia, cuando llegue a Ambassador Caffery Parkway (LA 3073), tiene la opción de girar a la izquierda en Ambassador Caffery Parkway y seguirla, o continuar recto por la US 90 y continuar hacia el norte pasando Broussard. El nombre de esta parte de la US 90 dentro de la ciudad de Lafayette es Evangeline Thruway.

Cuando llegue a University Ave (junto al Aeropuerto Regional de Lafayette), tiene la opción de girar a la izquierda en University Ave y seguirla hacia el norte, o continuar hacia el norte por Evangeline Thruway. Si gira a la izquierda en University Ave, sígala hacia el norte a través de Carencro hasta que se incorpore a la I-49 y luego continúe hacia el norte por la I-49.

Estados Unidos ya ha iniciado con las evacuaciones

Si opta por no girar, continúe hacia el norte por Evangeline Thruway. Cuando llegue a la intersección de Evangeline Thruway y Louisiana Avenue, tiene la opción de girar a la derecha en Louisiana Avenue o continuar hacia el norte por Evangeline Thruway.

Si gira a la derecha en Louisiana Avenue, sígala hasta llegar a la I-10. Gire a la izquierda (oeste) en la I-10 y luego a la derecha (norte) en la I-49 hacia Opelousas. Si opta por no girar, continúe hacia el norte por Evangeline Thruway hacia Opelousas. US 90 dejará la ruta de evacuación en Mudd Avenue; no te vuelvas allí. Esta ruta pasará por debajo de la I-10 y el nombre de Evangeline Thruway cambiará a I-49. Continúe hacia el norte por la I-49 hacia Alexandria y apunta al norte.

La 8 > Pinhook road > University Ave> I-149

Viajando hacia el norte por LA 89, la ruta pasa por Youngsville. La ruta continúa hasta Pinhook Road (LA182). Gire a la izquierda en Pinhook Road y sígala hasta University Avenue. Gire a la izquierda en University Avenue y sígala hacia el norte hasta la I-10. En la I-10, tiene la opción de girar a la derecha (este) en la I-10 para ir a la I-49 y luego girar hacia el norte en la I-49, o continuar hacia el norte en University Avenue (LA182) a través de la ciudad de Carencro, hasta llegar a la I-49 y luego diríjase hacia el norte por la I-49. Continúe hacia el norte por la I-49 hacia Alexandria y apunta al norte.

LA 339> Embajadora Caffery Pwky. > I-10> I-49

Viajando hacia el norte por LA 339 desde Erath, cruce LA 92. LA 339 se llama Verot School Road en Lafayette Parish. Aproximadamente a 2.2 millas al norte de LA 92, hay una intersección importante. Gire a la izquierda allí en Ambassador Caffery Parkway (LA 3073). Continúe hacia el norte por Ambassador Caffery Pkwy. hasta que se cruce con la I-10. Únase a la I-10 EAST durante aproximadamente 3 millas. Salga de la I-10 ESTE en la salida 103B hacia la I-49 NORTE. Continúe hacia el norte por la I-49 hacia Alexandria y apunta al norte.

Us 167> Embajador Caffery Pwky. > I-10> I-49

Viajando hacia el norte por la US 167 desde Abbeville, cruce LA 733 (E. Broussard Rd.). Aproximadamente 2.2 millas después de cruzar LA 733 hay una intersección importante. Gire a la izquierda allí hacia Ambassador Caffery Pwky (LA 3073).

Continúe hacia el norte por Ambassador Caffery Pkwy. hasta que se cruce con la I-10. Únase a la I-10 EAST durante aproximadamente 3 millas. Salga de la I-10 ESTE en la salida 103B hacia la I-49 NORTE. Continúe hacia el norte por la I-49 hacia Alexandria y apunta al norte.