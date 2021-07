El presidente Joe Biden celebró el Día de la Independencia de los Estados Unidos el domingo (4 de julio) con una evaluación optimista de un país que dijo que está regresando a la vida posterior a la pandemia, incluso aunque el COVID-19 aún no ha sido completamente "vencido".

Hablando ante una multitud festiva de 1.000 invitados en el jardín sur de la Casa Blanca, Biden hizo una comparación entre la declaración de independencia del Imperio Británico en 1776 y la rápida recuperación actual del coronavirus.

"Hace doscientos cuarenta y cinco años, declaramos nuestra independencia de un rey lejano. Hoy, estamos más cerca que nunca de declarar nuestra independencia de un virus mortal", dijo Joe Biden a la multitud de militares invitados y trabajadores esenciales.

"Hemos ganado la ventaja contra este virus", dijo. Pero agregó: "No me malinterpreten: COVID-19 no ha sido vencido. Todos sabemos que han surgido variantes poderosas, como la variante Delta".

Joe Biden rinde homenaje a muertos por COVID-19

"Estados Unidos está cerca de declarar su independencia del COVID-19".

El presidente Biden rindió homenaje a quienes perdieron la vida por COVID-19, con la asombrosa cantidad de muertes en los Estados Unidos, ahora en más de 600,000.

Pero tocó una nota abrumadoramente optimista, sugiriendo que bajo su liderazgo el país - amarga y a veces violentamente dividido durante la presidencia de Donald Trump - estaba "volviendo a juntarse".

"Durante el último año, hemos vivido algunos de nuestros días más oscuros", dijo Biden. "Estamos a punto de ver nuestro futuro más brillante".

Estados Unidos celebra pese a COVID-19

"Estados Unidos está cerca de declarar su independencia del COVID-19": Joe Biden.

Grandes multitudes llenaron el National Mall para una gran exhibición de fuegos artificiales en otra señal más de que Estados Unidos espera su feriado del 4 de julio como un momento para poner el COVID-19 en el espejo retrovisor.

Durante las vacaciones del año pasado, con la pandemia cerca de su pico de verano y las ciudades de Estados Unidos tambaleándose por las protestas contra el racismo y la policía, Washington y otras grandes ciudades solo llevaron a cabo celebraciones silenciosas.

La Verdad Noticias informa que, a pesar del ambiente de la fiesta de la victoria del domingo, la administración Joe Biden dice que está preocupada por la gran cantidad de personas que aún no se han vacunado contra COVID-19.

