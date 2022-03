Estados Unidos emitirá pasaportes 'X' neutrales al género

Gobierno estadounidense emitirá pasaportes "X" neutrales al género

Los ciudadanos de Estados Unidos podrán seleccionar "X" como su género en sus solicitudes de pasaporte estadounidense a partir del 11 de abril, anunció la Casa Blanca el jueves como parte de una implementación de nuevas políticas para coincidir con el Día de la Visibilidad Transgénero.

El desarrollo es un hito para los estadounidenses que se identifican como no binarios y de género no conforme, y la Casa Blanca lo calificó el martes como un "gran paso" en los esfuerzos del presidente para ampliar su acceso a documentos de identificación precisos.

Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional anunció una serie de medidas para mejorar la experiencia de viaje de las personas transgénero, algo que se ha visto afectado por el estrés y la discriminación.

La decisión permitirá a ciudadanos marcar con una 'X' su género al solicitar su pasaporte.

Los pasos incluyen la actualización de la tecnología de imágenes avanzadas de la Administración de Seguridad del Transporte para "aumentar la seguridad y la eficiencia al reducir las tasas de falsas alarmas y cacheos para el público que viaja".

La actualización reemplazará "el sistema actual basado en el género con esta tecnología más precisa", dijo la Casa Blanca.

Las personas trans han tenido que pasar por controles adicionales debido a las alarmas en áreas sensibles.

Más avances de género en Estados Unidos

Otro paso será que la TSA de Estados Unidos actualice sus procedimientos para eliminar las consideraciones de género al validar la identificación de un viajero en los puntos de control de seguridad del aeropuerto.

La inscripción en los programas Trusted Traveler de TSA's PreCheck y Customs and Border Protection también permitirá a las personas elegir marcadores de género "X".

"Durante demasiado tiempo, los estadounidenses transgénero, no binarios y no conformes con el género han enfrentado barreras significativas para viajar de manera segura y muchos no han respetado su identidad de género cuando viajan dentro de los Estados Unidos y alrededor del mundo", dijo la Casa Blanca. escribió en su comunicado.

