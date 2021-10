Estados Unidos emite pasaporte para personas no binarias

Estados Unidos ha emitido su primer pasaporte neutral en cuanto al género. El documento tiene una "X" en el cuadro de género, lo que indica que el titular no se identifica como hombre o mujer, casilla que podrán marcas las personas no binarias.

En junio, el secretario de Estado Antony Blinken anunció que el marcador X (que podría ser interpretado como “otros”) se ofrecería como una opción en los pasaportes.

Antes, las personas necesitaban una certificación médica para marcar su género como diferente al que figuraba en su certificado de nacimiento. Más de 10 países, incluidos Canadá, Alemania, Australia e India, ya ofrecen un tercer género en los documentos.

Habrá una tercera casilla para personas no binarias

Los pasaportes contarán con una tercera casilla

El Departamento de Estado ya permite que las personas seleccionen a hombres o mujeres en su pasaporte, y dice que planea hacer que la opción de un tercer género esté disponible.

“Quiero reiterar, con motivo de esta emisión de pasaportes, el compromiso del Departamento de Estado con la promoción de la libertad, la dignidad y la igualdad de todas las personas, incluidas las personas LGBTQI+”, dijo el portavoz Ned Price.

El secretario de Estado Antony Blinken había prometido abordar el problema en junio, pero dijo que había obstáculos tecnológicos que debían abordarse. El Departamento de Estado hizo el anuncio en la semana del Día de la Conciencia Intersexual, ya que prometió apoyar a las personas que enfrentan discriminación por su identidad de género.

La medida, que da opciones a ciudadanos estadounidenses no binarios, intersexuales y no conformes con el género, es la última medida en la agenda LGBT del presidente Joe Biden.

¿Qué significa ser una persona no binaria?

No se identifican exclusivamente como mujer u hombre

El término "no binario" puede significar diferentes cosas para diferentes personas. En esencia, se usa para describir a alguien cuya identidad de género no es exclusivamente masculina o femenina o cuándo no se identifica con ninguno de estos. Se usa para describir a las personas que pueden experimentar una identidad de género que no es exclusivamente mujer u hombre o que se encuentra entre ambos géneros.

Es por eso que los nuevos pasaportes para las personas no binarias es un gran avance para la comunidad LGBTQ en Estados Unidos.

