Estados Unidos elimina norma que expulsaba a los niños migrantes no acompañados

La norma que expulsaba a los niños migrantes no acompañados que llegaban a la frontera fue eliminada por todos los Centros para el control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Recordemos que dicha norma fue impuesta por el gobierno de Trump, que justificó la decisión como una medida extraordinaria para proteger a los ciudadanos estadounidenses durante la pandemia de coronavirus, pues aseguraron que los inmigrantes que llegaban a la frontera podían ser portadores del virus.

Es por eso que a todas las personas que llegaban a la frontera se les denegaba automáticamente la posibilidad de pedir asilo. Dicha norma fue conocida como Título 42 y fue emitida por una agencia de salud como los CDC.

La norma se dejó de aplicar desde que Joe Biden asumió la presidencia

Los menores no acompañados ya no serán expulsados de EE.UU.

Desde que Joe Biden asumió presidencia se dejó de aplicar aquella norma respecto a los menores, aunque se sigue aplicando para los adultos, sin embargo una resolución judicial estaba a punto de obligar al Gobierno a volver a aplicar la medida a partir de la medianoche del pasado viernes 11 de diciembre si no se modifica aquella norma.

Afortunadamente, horas antes de que se cumpliera el límite establecido, los CDC lanzaron un comunicado donde informaron que se eliminó la medida para los menores migrantes que no iban acompañados.

“La expulsión de menores no ciudadanos y no acompañados no se justifica como medida de protección de la salud pública”, indicaron los CDC en su comunicado.

Aunque Estados Unidos seguirá expulsando migrantes de manera inmediata por el Título 42, este ya no se aplicará a los menores sin compañía, pero sí para los adultos que lleguen a la frontera y a menores acompañados, que seguirán siendo expulsados.

¿Qué son los niños migrantes no acompañados?

Desde que Biden asumió el poder la norma se dejó de aplicar

Se entiende por "niños no acompañados", también llamados "menores no acompañados", a los menores que están separados de ambos padres, otros parientes y no están al cuidado de un adulto al que, por ley incumbe esa responsabilidad. Mientras tanto “niños migrantes no acompañados” suele usarse para referirse a los menores que llegan a la frontera sin la supervisión de un adulto.

