Estados Unidos e Irán logran avances en el acuerdo nuclear; pese a amenazas

Las conversaciones sobre el acuerdo nuclear en Viena tuvieron avances positivos el lunes, dijeron funcionarios, mientras Teherán y Washington continúan las negociaciones indirectas con la esperanza de revivir el acuerdo de 2015 en el cual Estados Unidos levantó las sanciones económicas a Irán a cambio de restricciones a su programa nuclear.

“Estamos en el camino correcto y se han logrado algunos avances, pero esto no significa que las conversaciones en Viena hayan llegado a la etapa final”, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, en una conferencia de prensa en Teherán.

Los funcionarios estadounidenses dicen que no ha habido ningún avance, pero han descrito las discusiones indirectas como “exhaustivas” y “reflexivas”. Los informes dicen que los diplomáticos pueden incluso redactar un acuerdo interino que daría a todas las partes más tiempo para resolver algunos de los problemas técnicos más complicados.

Irán impulsa el enriquecimiento de uranio

Irán anunció que comenzará el enriquecimiento de uranio al 60%

Las negociaciones están comenzando a acelerarse, incluso cuando Irán anuncia nuevas violaciones del acuerdo nuclear, pues recordemos que la semana pasada aseguró que comenzaría a enriquecer su uranio al 60% de pureza, lo que acercaría el material a los niveles requeridos para una bomba. El enriquecimiento de uranio debe estar al 90% para fabricar una bomba; el límite según el acuerdo de 2015 era del 3,67%.

La medida son “violaciones que Irán está tratando de convertir en una palanca en las negociaciones en Viena”, dijo a CNBC Behnam Ben Taleblu, miembro principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Si bien esta medida tiene como objetivo fortalecer la mano de Teherán, también podría ser contraproducente, advierten los analistas.

Irán lanzó el 10 de abril avanzadas centrifugadoras para enriquecer uranio con motivo de su “Día Nuclear” nacional, mientras que su presidente Hassan Rouhani reiteró el compromiso del país con la no proliferación nuclear. Los mensajes contradictorios en la televisión estatal fueron seguidos por una explosión en la instalación de enriquecimiento de Natanz de Irán solo un día después, lo que Teherán calificó como un “acto de terrorismo nuclear” y culpó a Israel. Israel se negó públicamente a confirmar o negar cualquier responsabilidad.

“Creo que esto definitivamente se prolongará, es probable que veas que la guerra cibernética se intensifica entre estos dos países en los próximos meses y es probable que veamos más conversaciones sobre conversaciones en los próximos meses”, dijo Ben Taleblu. .

“Y mientras tanto, mientras hay más ataques cibernéticos y más conversaciones, casi se puede garantizar que sitios como Natanz harán todo lo posible para seguir produciendo”.

Estados Unidos e Irán están dispuestos a retomar el acuerdo nuclear

Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear en el 2018

Aún así, todas las partes continúan buscando un regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclerar que la antigua administración de Donald Trump abandonó en 2018, después de lo cual impuso sanciones paralizantes a la economía de Irán.

Estados Unidos también quiere que Irán vuelva al cumplimiento total antes de levantar las sanciones, algo que se vuelve más complicado con cada nuevo impulso de enriquecimiento por parte de Teherán.

A lo largo de las conversaciones, los funcionarios iraníes han adoptado esencialmente un enfoque de línea dura: quieren que Washington levante todas las sanciones antes de que vuelva al cumplimiento. El equipo de Biden ha expresado su voluntad de eliminar todas las sanciones que sean incompatibles con el acuerdo, pero aún no ha explicado exactamente lo que eso significa.

Los funcionarios de todos los lados han descrito un deseo mutuo de avanzar hacia pasos simultáneos y secuenciales para lograr que este acuerdo nuclear se supere. Pero en este punto, todavía queda mucho trabajo por hacer.

¿Está Irán preparando un arma nuclear?

Irán aseguró que no está fabricando armas nucleares

Al mismo tiempo, la Agencia Internacional de Energía Atómica ha iniciado conversaciones por separado con Irán sobre los rastros de uranio que la agencia encontró en lugares no declarados del país. La agencia quiere comprender de dónde provienen los rastros y asegurarse de que Irán no esté desviando el material para fabricar un arma nuclear, lo que marcaría un gran golpe al aparente progreso de las conversaciones hasta ahora. Irán insiste en que ese no es el caso.

El máximo diplomático de la UE, Josep Borrell, dijo el lunes: “Creo que ambas partes están realmente interesadas en llegar a un acuerdo, y han pasado de temas generales a temas más centrados, que claramente son, por un lado, el levantamiento de sanciones, y por el otro lado, cuestiones de implementación nuclear ”.

“La reincorporación de Estados Unidos al JCPOA y el regreso a la implementación total del acuerdo haría que el mundo fuera mucho más seguro”, dijo Borrell.

