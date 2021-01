Estados Unidos designará a hutíes como grupo TERRORISTA ¿Cómo afectará a Yemen?

Los rebeldes de Yemen respaldados por Irán desestimaron el lunes la decisión de Estados Unidos de designarlos como organización terrorista en los últimos días de la administración Trump, mientras que una agencia de ayuda líder advirtió que tal designación asestaría otro "golpe devastador" a la nación empobrecida y devastada por la guerra.

La designación planificada, anunciada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el domingo por la noche, entraría en vigor un día antes de la toma de posesión del presidente electo Joe Biden el 20 de enero. No estaba claro si Biden anularía la decisión.

Como hemos informado en La Verdad Noticias, Yemen está sumido en una desastrosa crisis humanitaria, con millones de personas en amplias franjas del país al borde de la hambruna como resultado de seis años de guerra civil.

Estados Unidos apoyará con ayuda humanitaria Yemen

Pompeo dijo que estaba procediendo con la designación de los rebeldes, conocidos como hutíes, junto con designaciones terroristas separadas para los tres principales líderes rebeldes. Al mismo tiempo, prometió que Estados Unidos ayudaría a absorber el impacto en los grupos de ayuda y permitiría que la asistencia humanitaria continuara fluyendo hacia Yemen.

Yemen enfrenta una grave crisis humanitaria; EE.UU se ha comprometido a ayudar

Horas más tarde, varias figuras rebeldes de alto rango criticaron el anuncio de Pompeo.

"No tenemos miedo", tuiteó Mohammed Ali al-Houthi.

"Estados Unidos es la fuente del terrorismo. Está directamente involucrado en matar y matar de hambre al pueblo yemení" agregó.

Otros dijeron que la designación era un intento de desviar la atención de la crisis política de Estados Unidos a raíz de los mortíferos disturbios en el Capitolio y los esfuerzos por acusar al presidente Donald Trump. "Nos sentimos honrados de ser terroristas y gánsteres del mundo", tuiteó el funcionario de medios hutíes Abdel-Rahman al-Ahnoumi.

En Irán, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Saeed Khatibzadeh, condenó la designación como una acción "destinada al fracaso" al final de la administración de Trump. Dijo que Estados Unidos eventualmente tendría que entablar negociaciones con los representantes legítimos de Yemen, refiriéndose a los hutíes, para encontrar una solución pacífica al conflicto.

El gobierno internacionalmente reconocido de Yemen describió a los hutíes como una "milicia terrorista" y en un comunicado emitido por su Ministerio de Relaciones Exteriores pidió una "continuación de la escalada e intensificación de las presiones políticas y legales sobre los hutíes para allanar el camino hacia una solución pacífica el conflicto."

Yemen, en la punta de la Península Arábiga, es el escenario del peor desastre humanitario del mundo. La guerra, que ha matado a más de 112.000 personas, ha dejado a la mayoría de los casi 30 millones de habitantes del país en necesidad de ayuda humanitaria.

Los hutíes serán considerados un grupo terrorista

¿Cómo inició el conflicto con los hutíes?

El conflicto comenzó en 2014 cuando los hutíes invadieron el norte y la capital, Sanaa. Al año siguiente, la coalición liderada por Arabia Saudita intervino para librar la guerra contra los hutíes para tratar de restaurar al poder al gobierno del presidente Abed Rabbo Mansour Hadi, reconocido internacionalmente.

A principios de enero, el gobierno de Hadi acusó a los rebeldes de disparar misiles balísticos contra un avión con miembros del gabinete después de aterrizar en la ciudad portuaria de Adén, en el sur, un ataque que mató a más de 25 personas. Los hutíes negaron estar detrás de la huelga.

Tras el ataque, el primer ministro yemení, Maeen Abdulmalik Saeed, dijo a The Associated Press que los rebeldes deben "darse cuenta de que si continúan con estas operaciones criminales y terroristas, no habrá camino hacia la paz".

En ese momento, Abdulmalik dijo que la designación de terrorista sería un paso "de gran importancia" y "ayudaría a establecer la paz en Yemen".

Las rondas anteriores de conversaciones de paz y acuerdos de alto el fuego han fracasado y las agencias de ayuda, que operan principalmente en áreas controladas por los hutíes, temen que cualquier ataque al grupo rebelde afecte a toda la población.

El Consejo Noruego para los Refugiados, una de las principales agencias humanitarias activas en el país, dijo el lunes que las sanciones planeadas por Pompeo "paralizarán la capacidad de las agencias de ayuda para responder" a las necesidades humanitarias de millones de yemeníes.

"La tambaleante economía de Yemen recibirá un nuevo golpe devastador", dijo Mohamed Abdi, director del grupo para Yemen. "Llevar alimentos y medicinas a Yemen, un país que depende en un 80% de las importaciones, será aún más difícil".

Las organizaciones de socorro han advertido durante mucho tiempo que las sanciones podrían resultar catastróficas para los esfuerzos para ayudar a los civiles yemeníes hambrientos atrapados en el conflicto entre los hutíes y el gobierno yemení, respaldado por una coalición liderada por Arabia Saudita en guerra con los rebeldes.

En su anuncio, Pompeo dijo que Estados Unidos reconoce que la designación podría afectar la situación humanitaria y que tomaría medidas para contrarrestar eso.

"Estamos planeando implementar medidas para reducir su impacto en ciertas actividades humanitarias e importaciones en Yemen", dijo. Esas medidas incluirán la emisión de licencias especiales por parte del Tesoro de los Estados Unidos para permitir que la ayuda estadounidense continúe fluyendo hacia Yemen y para que las organizaciones humanitarias continúen trabajando allí, dijo.

Por otra parte, Estados Unidos ha suspendido millones de dólares de sus donaciones de ayuda a áreas controladas por los hutíes después de informes de robo y saqueo de ayuda. Las agencias de la ONU se han quejado durante mucho tiempo de que los rebeldes roban y desvían la ayuda alimentaria.

