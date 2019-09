Estados Unidos confiesa, sí intentó sobornar a capitán de barco iraní

Después que Estados Unidos se viera envuelto en un intento de “sobornar” a un capitán de un barco iraní, el Departamento de Estado, del país norteamericano, dio su declaratoria al respecto y confirmó las sospechas e incluso dio una explicación para este proceder.

Resulta que el Departamento de Estado confirmó al medio The Hill (sitio web de política estadounidense) que su representante para Irán, Brian Hook, sí le escribió al capitán del barco iraní Adrian Darya 1, pero lo hizo porque era sospechoso de transportar crudo a Siria.

Al parecer, Hook envió un correo electrónico al capitán como un intento para convencerlo de que cambiara de rumbo y se dirigiera a Estados Unidos y de esta manera pudiera ser incautado.

Estados Unidos no tiene más remedio que aceptar sus tácticas de “negociación”

¿Por qué hizo esto?, recordemos que el buque en cuestión ya había sido detenido en Gibraltar durante el pasado mes de julio en esa ocasión por las autoridades británicas y permaneció seis semanas ya que existía la sospecha de que se dirigía a Siria.

De ser verdad que se dirigiera a Siria violaría las sanciones de la Unión Europea contra el Gobierno de Bashar al Assad, pero como le fue encontrado pruebas fue liberado, sin embargo Estados Unidos exigía que sea detenido de nueva cuenta, pero el buque de Irán se había comprometido a no dirigirse a los países sancionados por la Unión Europea.

Recordemos que tan solo el pasado miércoles el medio informativo, The Financial Times, divulgó los mensajes de Hook, que transmitió al capitán de origen indio "buenas noticias" al ofrecerle millones de dólares a cambio de que cambiara de curso, pero también le habría enviado mensajes de intimidación de que si no optaba por aquel "camino sencillo" su vida sería "mucho más dura".

Más tarde y al no tener respuesta del capitán del barco, Hook nuevamente le escribió y le dijo que el Departamento del Tesoro le había impuesto sanciones a él y al barco.

Una vez revelado el asunto el portavoz del Departamento de Estado a The Hill no pudo más que confirmar los hechos y remitirse a decir "Hemos visto el artículo de The Financial Times y podemos confirmar que los detalles son exactos.

Añadiendo que han llevado a cabo extensas actividades de acercamiento con varios capitanes de buques, al igual que las navieras, “advirtiéndoles” de las consecuencias de proporcionar apoyo a una Organización Terrorista Extranjera.