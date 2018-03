Estados Unidos celebra el Día Nacional del Taco Agencias / La Verdad Noticias. ¡Vamos a festejar a la taquería! La razón es que cada 4 de octubre Estados Unidos celebra el Día Nacional del Taco. Con una tortilla de harina o de maíz, con carne o sin carne, con guacamole o sin guacamole, los tacos permiten combinaciones ilimitadas. Por ello, esta popular comida callejera mexicana se ha colado a varias casas y restaurantes del mundo, y el paladar de los Estados Unidos no ha sido la excepción.

Arrasan las taquerías

“Que la comida mexicana tenga un boom en los últimos años no es un tema sólo de hispanos, sino de que la comida mexicana está siendo mucho más solicitada. Y no es tanto la comida mexicana, sino la tex-mex, como la que puedes encontrar en Chipotle”, detalló Rafael Camacho, analista de Ve por Más.

“Desde pequeñas taquerías con una base de clientes locales, hasta las cadenas con clientes millennials adictos, los restaurantes mexicanos en este país son un pozo muy hondo de alta demanda para los negocios que quieren incursionar en este ramo”, cita en un reporte Catherine Kearns, gerente general de CHD en América.

Negocios rentables

“La aceptación de la comida mexicana y de ciertos productos, como la tortilla para los wraps que los americanos consumen mucho, son factores que ayudan a estas empresas. Es muy popular la comida mexicana, nada más hay que ver los crecimientos de la cadena Chipotle Mexican Grill”, consideró un analista del sector que pidió el anonimato.

En los primeros cuatro meses del 2017, el número de restaurantes mexicanos, que considera pequeñas taquerías y cadenas de fast food, superó el de las pizzerías, para convertirse en el segundo tipo de comida más popular en ese país, según datos de la consultora de alimentos estadounidense CHD Experts. Hasta abril de 2017 había 59 mil 800 establecimientos de comida mexicana en todo Estados Unidos, 7% más que en 2014, el dato más antiguo reportado por la consultora, y sólo son superados por restaurantes de ‘menú variado’. Las pizzerías y hamburgueserías ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente.Además, la demanda de este tipo de alimentos ya no es exclusiva de estados como Texas y California, que juntos tienen el 31% del total de los establecimientos, sino que hay esfuerzos en lugares como Vermont y Maine, en Washington, que anteriormente no figuraban y actualmente concentran hasta 3% de los locales de ese tipo.En el primer trimestre de 2017 la cadena Chipotle Mexican Grill reportó un alza de 30% por ciento en sus ingresos, respecto al mismo periodo del año pasado. En tanto, Yum! Brands tuvo un alza de 8% interanual en su división de Taco Bell, en el periodo referido.çSegún datos del portal de estadísticas Statista, en Estados Unidos el mercado de las tortillas y sus derivados (wraps, totopos, crunchy tacos, etc.) vale poco más de 4 mil millones de dólares, casi el doble de lo que representan las exportaciones de cerveza mexicana a esa nación. En 2011 este mercado alcanzaba los 3 mil 200 millones de dólares. Y si estas cifras no son suficientes para destacar la importancia que los tacos mexicanos han tomado en el país vecino del norte, sólo hay que recordar que hoy en Estados Unidos celebran el Día Nacional del Taco.