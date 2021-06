El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, respaldó los mandatos de cubrebocas que aún están vigentes en los aviones y transporte público como una "cuestión de respeto", a raíz de una guía reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades que sugiere que los viajeros completamente vacunados pueden renunciar a la mascarilla en muchos espacios públicos.

Mientras un número récord de estadounidenses salieron tomaron vuelos durante el fin de semana festivo, el secretario de transporte de Estados Unidos defendió el mandato federal de cubrebocas durante los viajes aéreos, pero dijo que la guía "evolucionaría" con la ciencia.

La avalancha de viajeros de vacaciones durante el fin de semana del Día de los Caídos se produce cuando los niveles de infección por COVID-19 alcanzan nuevos mínimos en el área metropolitana y en la mayoría de los lugares de los Estados Unidos.

Viajes en Estados Unidos pese a COVID-19

Estados Unidos castigará a pasajeros de aviones que no usen cubrebocas.

Los más de 1,96 millones de viajeros examinados el viernes en los aeropuertos estadounidenses fue el recuento de viajes diarios más alto para 2021, con 1,6 millones examinados el sábado, según la Administración de Seguridad del Transporte federal.

Hace un año, cuando la pandemia de COVID-19 aún asolaba el país, esa cifra era de más de 327.000 y 268.000 en esos dos días, según muestran cifras federales.

De viernes a martes, se esperaba que más de 920.000 pasajeros pasaran por los puntos de control en los aeropuertos LaGuardia, Kennedy, Newark Liberty y New York Stewart, dijo la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Pero incluso los que están completamente vacunados deben usar la máscara para viajar en avión.

Ya no se necesita cubrebocas en EE.UU

Estados Unidos castigará a pasajeros de aviones que no usen cubrebocas.

La Verdad Noticias informa que el 30 de abril, la TSA extendió el mandato federal de cubrebocas para todos los sistemas de transporte hasta el 13 de septiembre. Eso incluye aeropuertos, aviones comerciales a bordo, sistemas de trenes y autobuses de cercanías y autobuses de carretera.

"Parte de esto tiene que ver con las condiciones únicas del espacio físico", dijo el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en el programa de noticias "State of the Union" de CNN. "Parte de esto tiene que ver con las condiciones de que sea un lugar de trabajo, y las personas que realmente no tienen la opción de estar allí, como ocurre en otros casos", dijo Buttigieg.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos han dicho que las personas que están completamente vacunadas ya no necesitan usar cubrebocas, incluso en interiores, pero han excluido los entornos interiores abarrotados como aviones, autobuses e instalaciones de atención médica.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.