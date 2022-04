Estados Unidos anuncia artillería pesada y otras armas para Ucrania

Joe Biden anuncia artillería pesada y otras armas para Ucrania

El presidente Joe Biden anunció el jueves una ayuda militar adicional de $800 millones para ayudar a Ucrania a luchar en su fuerte pero cada vez más difícil batalla contra la invasión rusa, y advirtió que el Congreso deberá aprobar aún más asistencia si Estados Unidos quiere mantener su apoyo decisivo.

El nuevo paquete militar incluye la muy necesaria artillería pesada, 144,000 rondas de municiones y drones para la escalada de la batalla en la región de Donbas, en el este de Ucrania.

Se basa en aproximadamente $2.6 mil millones en asistencia militar que Biden había aprobado previamente.

La ayuda, dijo Biden, se enviará “directamente al frente de la libertad”.

“Putin cuenta con que perdamos interés”, dijo Biden. El presidente ruso apuesta a que “la unidad occidental se romperá... y una vez más vamos a demostrar que está equivocado”.

El gobierno de Joe Biden continúa proporcionando apoyo militar y artillería a Ucrania para defenderse de la invasión rusa.

Biden subrayó la necesidad de que Estados Unidos y sus aliados occidentales sigan resueltos en su apoyo a Ucrania en medio de señales de que los estadounidenses pueden volverse más cautelosos con la guerra.

Una encuesta publicada el jueves por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research muestra que el deseo de los estadounidenses de involucrarse ha disminuido un poco. Alrededor del 32% dice que Estados Unidos debería tener un papel importante en el conflicto.

Eso ha bajado del 40% del mes pasado, aunque es un poco más alto que el 26% que lo dijo en febrero. Un 49% adicional dice que EE. UU. debería tener un papel menor.

Biden dijo que Estados Unidos también proporcionaría $500 millones adicionales en asistencia económica directa al gobierno de Ucrania. Eso eleva el apoyo económico total de EE. UU. a $1 mil millones desde que comenzó la invasión de Rusia hace casi dos meses.

El presidente también anunció que se prohibiría la entrada a los puertos estadounidenses a los barcos afiliados a Rusia, aunque eso parecía ser en gran medida simbólico.

Los barcos rusos traen una pequeña cantidad de la carga descargada en los EE. UU., y "supongo que... una buena parte de eso fueron petroleros que transportaban petróleo ruso, que ahora está prohibido de todos modos", dijo Colin Grabow, un investigador que estudia el comercio en el Instituto Cato libertario.

Biden dijo que los 6,500 millones de dólares en asistencia de seguridad que el Congreso aprobó el mes pasado como parte de un paquete de 13,600 millones de dólares para Ucrania pronto podrían “agotarse”.

Con la última ayuda militar anunciada el jueves, Biden ha aprobado alrededor de $3,400 millones en ayuda militar desde el 24 de febrero.

El total general del Congreso también incluyó alrededor de $6,800 millones en asistencia económica directa para atender a los refugiados y brindar ayuda económica a los aliados en la región afectada por la guerra, y fondos adicionales para que las agencias federales hagan cumplir las sanciones económicas contra Rusia y protejan contra las ciberamenazas.

“La próxima semana tendré que enviar al Congreso una solicitud de presupuesto suplementario para mantener las armas y municiones desplegadas sin interrupción”, dijo Biden.

El Congreso ha señalado que es receptivo a más solicitudes y ha estado esperando que haya una necesidad de más ayuda para los ucranianos. Pero el problema podría entrelazarse con luchas partidistas sobre el gasto de la pandemia y la inmigración, lo que complicaría el camino.

El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, republicano de Kentucky, ha expresado su disposición a considerar más ayuda para Ucrania en las últimas semanas. “Creo que debemos decir que queremos que los ucranianos ganen y estamos preparados para hacer todo lo posible para ayudarlos a ganar”, dijo McConnell el lunes en Shelbyville, Kentucky.

“Queremos hacer más”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, a los periodistas en el Capitolio, durante una aparición con el primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal.

Ella dijo que los legisladores aprenderían más sobre la última solicitud de financiamiento de Biden “más o menos al día siguiente, para ser abordada tan pronto como podamos. La próxima semana."

Biden no detalló cuánto financiamiento adicional solicitaría y agregó que estaba consultando con funcionarios de defensa.

Biden habló sobre la nueva asistencia y, en términos más generales, sobre la situación en Ucrania, horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, proclamara la victoria en la ciudad estratégica de Mariupol.

Sin embargo, Putin ordenó a sus tropas que no se arriesgaran a sufrir más pérdidas al asaltar el último foco de resistencia ucraniana en el icónico campo de batalla de la guerra.

Biden, en un intercambio con los periodistas después de sus comentarios, calificó de "cuestionable" la afirmación de Rusia sobre Mariupol.

Las fuerzas rusas han destruido gran parte de la ciudad portuaria del sureste, que ha sido testigo de algunos de los combates más feroces de la guerra.

Según estimaciones rusas, alrededor de 2,000 soldados ucranianos permanecen escondidos en una planta siderúrgica en expansión, incluso cuando las fuerzas rusas continúan golpeando el sitio industrial y lanzando ultimátums repetidamente para que las fuerzas ucranianas se rindan.

A principios de esta semana, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que su país enviará artillería pesada a Ucrania. El primer ministro holandés, Mark Rutte, le dijo al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que Holanda enviará más armas pesadas, incluidos vehículos blindados.

Se espera que la nueva asistencia militar de EE. UU. incluya 72 obuses de 155 mm, 144,000 proyectiles de artillería, 72 vehículos utilizados para remolcar los obuses a los campos de batalla y más de 121 drones tácticos Phoenix Ghost, así como equipo de campo y repuestos.

El secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, dijo que los drones fueron desarrollados por la Fuerza Aérea en respuesta específica a las necesidades de Ucrania y producidos por una compañía estadounidense, Aevex Aerospace, pero no dijo si el programa comenzó antes de que Rusia comenzara su invasión el 24 de febrero.

Kirby dijo el Phoenix Ghost es similar a los drones kamikaze Switchblade armados que el Pentágono ya está proporcionando a Ucrania.

Los 72 obuses se suman a los 18 anunciados la semana pasada que Estados Unidos estaba transfiriendo a Ucrania.

La decisión de Biden de cuadriplicar el número prometido en un paquete de armas anunciado la semana pasada refleja lo que se perfila como una gran batalla terrestre en la disputada región de Donbas, en el este de Ucrania.

Los rusos han estado desplegando artillería adicional allí en los últimos días con el objetivo de expandir su ofensiva e intentar tomar el control total del Donbas después de retirarse de un intento fallido de capturar Kiev, la capital.

Se espera que el armamento pesado, como la artillería, juegue un papel clave en los combates en el área relativamente confinada de Donbas, donde los separatistas respaldados por Ucrania y Rusia han estado luchando desde 2014.

Un alto funcionario de defensa de Estados Unidos dijo que el entrenamiento del personal ucraniano en obuses estadounidenses de 155 mm comenzó en un país europeo fuera de Ucrania.

Anuncio de Estados Unidos en contexto

Los anuncios de Estados Unidos sobre nueva ayuda se produjeron en el contexto de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial esta semana, dominadas por conversaciones sobre cómo gestionar los efectos secundarios de la guerra de Rusia en Ucrania.

Antes de sus comentarios, Biden se reunió con el primer ministro ucraniano Shmyhal. El líder ucraniano también se reunió el jueves con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, así como con Pelosi.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que los funcionarios del Ministerio de Finanzas de Ucrania han estimado que necesitarán $5 mil millones en asistencia internacional por mes durante los próximos meses para ayudar a cubrir los servicios gubernamentales esenciales y mantener la economía del país en marcha.

Yellen en una conferencia de prensa después de reunirse con Shmyhal dijo que la ayuda económica que Estados Unidos y sus aliados han enviado “es solo el comienzo de lo que Ucrania necesitará para reconstruir”.

Agregó que discutiría los esfuerzos para ayudar aún más a Ucrania con sus homólogos occidentales esta semana.

“Creo que estamos unidos al reconocer que tenemos que encontrar formas de satisfacer las necesidades de Ucrania”, dijo Yellen.

La administración Biden también anunció el jueves un nuevo programa destinado a agilizar las solicitudes de refugiados para los ucranianos y otras personas que huyen de los combates, mientras aún se encuentran en Europa.

Estados Unidos ya no permitirá la entrada de forma rutinaria a quienes se presenten en la frontera entre Estados Unidos y México en busca de asilo, como lo han hecho miles.

Estados Unidos dice que espera admitir hasta 100,000 refugiados de Ucrania y unos 15,000 han llegado, en su mayoría a través de México.

