Estados Unidos alivia algunas sanciones contra Venezuela

Estados Unidos aliviará algunas sanciones a Venezuela a cambio de un diálogo continuo entre el presidente Nicolás Maduro y la oposición, anunció el martes la administración del presidente Joe Biden.

El alivio de las sanciones permite a Chevron Corp. negociar los términos de su licencia y las posibles actividades futuras con la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.

Tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

En octubre de 2021, Maduro suspendió las conversaciones sostenidas en México con los líderes de la oposición del país en represalia por la extradición estadounidense de Alex Saab, un estrecho aliado del líder venezolano acusado de lavado de dinero.

Un alto funcionario de la administración de Joe BIden enfatizó que las medidas se están tomando a “solicitud del gobierno interino venezolano y la plataforma 'Unidad' de los partidos de oposición”. El funcionario dijo que Estados Unidos apoya una salida pacífica y negociada a la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela.

“Vamos a calibrar nuestra política de sanciones en consecuencia, para aumentar o aliviar la presión sobre la base de resultados ambiciosos, concretos e irreversibles que empoderen al pueblo venezolano para determinar el futuro de su país a través de elecciones democráticas”, dijo el funcionario.

La medida se produce después de que funcionarios estadounidenses viajaran a Venezuela en marzo para reunirse con Maduro mientras buscaba aislar a Rusia tras la invasión de Ucrania. Rusia es un aliado cercano de Maduro. Fue la visita estadounidense de más alto nivel al país socialista en años. Dos estadounidenses encarcelados fueron liberados después de la reunión.

El funcionario dijo que la administración continuará responsabilizando a “cualquier actor que se involucre en la corrupción, viole las leyes estadounidenses y abuse de los derechos humanos”.

Estados Unidos suaviza política hacia Cuba y Venezuela

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el anuncio se produce un día después de que la administración de Joe Biden relajara las restricciones a Cuba, incluso en áreas de viajes y remesas. También anunció que impulsará el trámite de visas en la embajada en La Habana.

El Senador Bob Menéndez, DN.J., presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha criticado ambas medidas políticas.

“Dar a Maduro un puñado de dádivas inmerecidas solo para que su régimen prometa sentarse a negociar es una estrategia destinada al fracaso”, dijo Menéndez en un comunicado de prensa.

“Estados Unidos solo debería considerar recalibrar las sanciones en respuesta a pasos concretos en las negociaciones, no simplemente en respuesta a palabras baratas de un dictador criminal”, agregó.

Los movimientos políticos se producen tres semanas antes de la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos. El funcionario de la administración negó que el cambio de política tenga algo que ver con la cumbre.

El actual gobierno de Estados Unidos ha estado lidiando con el retroceso de los líderes de algunos países de izquierda luego de que algunos funcionarios estadounidenses insinuaran que Cuba, Venezuela y Nicaragua no serían invitados. EE.UU. sostiene que no se han emitido invitaciones y que no se han tomado decisiones finales sobre quién será invitado.

