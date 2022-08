Estados Unidos admite la existencia de Ovnis acuáticos,advierte que son un peligro

Un comité perteneciente al Senado de los Estados Unidos, admitió en un documento oficial, la creciente preocupación, por la aparición de criaturas vinculadas al fenómeno Ovni, sin embargo y por si fuera poco, también informó sobre la presencia y avistamientos de OSNIS, es decir que estos se presentan tanto en la tierra, como en el mar.

Lo anterior, fue publicado recientemente, en un anexo de la Ley de Autorización de Inteligencia para el año fiscal 2023, el cual, trata sobre el presupuesto de los servicios de información para el próximo año, admite la existencia de objetos que podrían no estar fabricados por un ser humano, por lo que pueden tener origen extraterrestre.

En el documento, también se especifican los tipos de fenómenos que se han identificado por agentes de inteligencia pertenecientes al Pentágono, en los que resaltan objetos ‘transmedium’, concepto que se aplica a los que pueden transitar entre el espacio y la atmósfera o entre la atmósfera y las masas de agua, denominados “unidentified aerospace-undersea phenomena” (fenómenos aeroespaciales-marinos no identificados, así como objetos ‘man-made’, aquellos fabricados por el hombre, y los que no lo son.

Objetos son una amenaza

La presencia de OSNIS representa peligro

Los legisladores estadounidenses, concluyen el documento señalando, que la presencia de estos objetos en el mundo, son una amenaza exponencial, por lo que a fin de garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, pidieron apresurar al Departamento de Defensa, para crear un departamento que aborde dichas amenazas y remplace a la antigua fuerza de Tarea de No Identificados.

¿Qué es el fenómeno OSNI?

Piden la creación de un departamento especializado en el fenómeno

De acuerdo con la informicíon consultada por La Verdad Noticias, el fenómeno OSNI, hace referencia a Objeto Sumergible No Identificado, o también como objeto submarino no, se refiere a un supuesto caso de avistamiento en el cual un objeto que es desconocido aparece o se sumerge en el agua, su posterior evolución en el aire suele asociarse con ovnis (objeto volador no identificado).

