Estados Unidos aconseja no viajar a estos países europeos por aumento de COVID-19

Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos y al resto del mundo no viajar a Alemania y Dinamarca, ya que de acuerdo con el gobierno estadounidense, estos dos países europeos están viviendo un gran aumento de casos de COVID-19 que representa un riesgo.

La advertencia del gobierno es de nivel 4, el grado más alto, y en ella desaconseja viajar a ambos países debido a "un nivel muy alto de Covid". De igual manera, se advirtió a los eventuales viajeros que "existen restricciones que afectan la entrada de ciudadanos estadounidenses a Dinamarca".

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, actualmente hay un repunte de contagios de COVID-19 en Europa que está siendo alarmante para los líderes políticos. La principal razón por la que se incrementaron los casos es por la baja tasa de vacunación en algunos de estos territorios.

Variante de COVID-19 también ha aumentando los contagios

El bajo número de personas vacunadas no es el único motivo por el que se incrementaron los contagios del virus en Alemania, Dinamarca y otros países de Europa. Sino que también la variante Delta y el clima más frío son dos factores que han hecho que las personas se vuelvan más vulnerables.

Por ejemplo, en Alemania, la nación más poblada de la Unión Europea, sólo 68% de la población está totalmente inmunizada. "Probablemente para fines de este invierno (boreal), como a veces se dice cínicamente, casi todos en Alemania estarán vacunados, curados o muertos", dijo el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, al instar a más ciudadanos a recibir el biológico.

Recordemos que a inicios de noviembre, Estados Unidos abrió sus fronteras con Europa pese a los contagios que estaban incrementando en ese continente. No obstante, hasta ahora solamente ha levantado advertencia contra Dinamarca y Alemania.

Antes de la advertencia de Estados Unidos, Merkel ya había pedido más restricciones

Antes de que el gobierno estadounidense aconsejara no viajar a esos países de Europa, la canciller saliente de Alemania, Angela Merkel, advirtió que las actuales restricciones de COVID-19 en su país, incluida la prohibición de que los no vacunados entren en ciertos espacios públicos, "no son suficientes".

Por ahora, las autoridades de Estados Unidos no han dicho nada sobre otras naciones como Rusia, quienes también han registrado cifras récord en número de contagios y muertes por el virus. Mientras que en varios países europeos están ocurriendo protestas por parte de las personas que se niegan a aceptar los nuevos confinamientos y restricciones.

