Estados Unidos abandonará el Acuerdo de París un día después de las elecciones.

Cuando los estadounidenses se despierten el 4 de noviembre, es posible que no sepan quien ganó las elecciones presidenciales a menos que sea una victoria aplastante para Donald Trump o Joe Biden, sin embargo, hay un par de cosas con las que todos podemos contar: el sol saldrá y Estados Unidos se habrá convertido en la primera y única nación en salir del Acuerdo Climático de París.

No habrá ceremonia alguna de los 189 países que quedan en el acuerdo, pero esto no significa que la salid de Estados Unidos no sea trascendental. En el escenario mundial el próximo miércoles, surgirá un nuevo liderazgo, dejando a EEUU al margen. Pero al menos este país no estará totalmente solo, ya que Irán y Turquía también han abandonado el acuerdo.

La Verdad Noticias recuerda que en 2017, el presidente Trump, anunció su intención de retirar a Estados Unidos del acuerdo. Como era de esperar, ningún mandatario de otro país siguió el ejemplo de Trump. De hecho, 38 países más se han unido al Acuerdo de París desde el año 2017.

EEUU abandonará el Acuerdo de París tras las elecciones

Desde ese anuncio en el año 2017, Trump ha promulgado repetidamente dos mentiras peligrosas sobre la participación de Estados Unidos en el acuerdo. La primera mentira. El acuerdo tendría un costo inmenso para los estadounidenses, mientras que otros grandes contaminadores no contribuirían con nada. La Segunda mentira: Estados Unidos ya se ha salido del acuerdo.

“Nos saqué del Acuerdo de París porque íbamos a tener que gastar billones de dólares y nos trataron de una manera muy injusta”, dijo Donald Trump en la extensa sección climática del último debate presidencial.

Cabe recordar que Trump no notificó formalmente al organismo de la ONU sobre la retirada de Estados Unidos del acuerdo hasta el 4 de noviembre de 2019, cuando el Departamento de Estado de EU emitió la carta.

Dado que hay un período de espera de 12 meses después de la declaración formal para retirarse, es fácil ver la fecha elegida para enviar la carta, sabiendo que entraría en vigencia un día después de las elecciones de 2020, se hizo a propósito.

