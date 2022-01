Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China dicen no a la guerra nuclear

Las cinco potencias mundiales asegura que nadie puede salir invicto de un enfrentamiento nuclear.

Previo a la 10ª conferencia de examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia se comprometieron a evitar la distribución de las mismas, esto con el fin de tranquilizar a la opinión pública mundial sobre los rumores de una posible guerra nuclear.

Asimismo, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU señalaron que es imposible ganar cualquier enfrentamiento bélico de este tipo y dejaron en claro que todos y cada uno de estos países trabajarán para establecer un mundo sin armas, esto con el fin de brindar un entorno de seguridad a la población.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se pronunció en contra del uso bélico de la energía nuclear.

“Cada uno de nosotros mantendrá y reforzará aún más sus medidas nacionales para prevenir el uso no autorizado o no intencionado de armas nucleares… Afirmamos que no se puede ganar una guerra nuclear y que nunca debe librarse”, señaló el Consejo de Seguridad de la ONU en un comunicado, en el cual se reitera que este tipo de armas sólo deben usarse con fines defensivos, de disuasión y de prevención de la guerra.

ONU, preocupada por futuro desastre nuclear

El secretario general de la ONU reveló que hay más de 13 mil armas nucleares en todo el mundo.

Fue en diciembre pasado cuando António Guterres, actual secretario general de la ONU, expresó su preocupación sobre la tensión nuclear que se estaba viviendo entre varios países: “Bastaría un malentendido para provocar no solo el sufrimiento y la muerte a una escala espantosa, sino también el fin de la vida sobre la Tierra”.

Tras emitirse el comunicado previo a la 10ª conferencia del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, Rusia aseguró que espera que este acuerdo reduzca el nivel de tensiones internacionales. Asimismo, China mencionó que es necesario aumentar la confianza mutua y eliminar el sentimiento de competencia entre las grandes potencias mundiales.

¿Cuáles son las consecuencias de la guerra nuclear?

Un conflicto bélico nuclear puede acabar con la raza humana.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, las consecuencias de una guerra nuclear serían completamente devastadoras, pues surgirían 90 millones de víctimas en tan solo 5 horas. Incluso, algunos análisis establecen que un conflicto bélico entre dos potencias nucleares podría ponerle fin a la humanidad.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales