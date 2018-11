Estados Unidos: Le extirpan ambos riñones; Uno de ellos estaba completamente sano

Linda Woolley, tendrá que ser dializada tres veces a la semana por un terrible error médico: Le extirparon ambos riñones, uno de ellos estaba sano.

La mujer de 73 años, supuestamente, se encontraba entre la vida y la muerte, uno de sus riñones tenía cáncer y los médicos le recomendaron someterse a una cirugía para extirparle ese órgano y así, mejoraría su calidad de vida, pero la negligencia, lamentablemente se hizo presente y por error, le quitaron ambos riñones y ya nada se puede hacer.

El hecho, se registró en Colorado, Estados Unidos. Linda, recibió la noticia de que el riñón afectado ya había sido retirado de su cuerpo, pero, el otro que no tenía nada, también.

"No estaba realmente feliz" dijo Woolley.

Ahora, la mujer, tendrá que ser dializada 4 hora por tres veces a la semana.

"Mi vida cambió totalmente. La diálisis no es un día de campo, no importa lo acostumbrada que estés, te roba la vida", expresó la mujer.

Los doctores del Hospital de la Universidad de Colorado, fueron quienes le extrajeron los riñones.

La indignación, llegó cuando una biopsia realizada a los riñones extirpados, reveló que no tenían cáncer, pues no se encontró "evidencia de carcinoma y no se identificó una lesión masiva".

Ni siquiera se le ha ofrecido una disculpa a la afectada, pues el hospital se niega a dar cualquier tipo de información.

Ahora, tendrá que esperar al menos 7 años para recibir un trasplante de riñón, pues es el tiempo estimado en la lista de espera.