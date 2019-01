Estados Unidos: La humillan y despiden por hablar español con una compañera de trabajo

Una mujer originaria de México, ha denunciado ante las autoridades haber sido despedida de su trabajo por hablar español con una compañera de trabajo; la mujer trabajaba en un restaurante en California, Estados Unidos.

Francisca Pérez, dijo “haberse sentido humillada” por la manera en la que fue despedida en el mes de mayo del año pasado.

Pérez había trabajado más de una década en el mismo restaurante “Osteria Fasulo” ubicado en la localidad de Davis; su jefe, Leonardo Fasulo, la critico duramente por sostener una breve plática en español con una compañera de trabajo sobre si un plato estaba listo para ser recogido.

“Dijo que no se podía hablar español, ‘esto es Estados Unidos, esto no es México” dijo la mujer, “me sentí humillada. Sentí que no tenía derecho a defenderme”.