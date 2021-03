Los políticos siempre han sido los hijos predilectos de las controversias, por lo que se acuñó el término "política sucia". Y sucio está; Las controversias políticas pueden pasar de redes de corrupción a escándalos sexuales, invasiones militares, espionaje y terrorismo, con una pizca de alcohol y drogas y una mezcla de asesinatos, manipulaciones electorales y muchos más. Estas controversias tienen todos los ingredientes de una novela de misterio, pero en su mayoría sin un final feliz para los buenos.

Si bien los políticos de todo el mundo son todas malas noticias, las controversias tienden a circular mucho en torno a los políticos estadounidenses, especialmente a los presidentes

Ahora bien, podrían ser solo rumores, con todos los ex amantes que repentinamente salieron de la nada para ventilar los trapos sucios de los presidentes, o podría ser así diciendo "el infierno no tiene la furia como una mujer despreciada".

A continuación en La Verdad Noticias te presentamos a los 10 presidentes más polémicos que ha tenido Estados Unidos.

Presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson

El fallecido presidente de Estados Unidos fue muy polémico en su momento

El hecho de que los hayamos colocado en un pedestal realmente alto podría ser la razón detrás de esto, pero después de todo, ellos también son humanos.

Ahora ha habido una amplia controversia sobre la posición de Thomas Jefferson en el tema de la propiedad de esclavos. Varias fuentes tienen varios relatos, pero de lo que sí podemos estar seguros es que el hombre tenía dos lados muy distintos. No estamos diciendo que fuera bipolar, pero definitivamente tenía un doble rasero. Puede ser vergonzoso decirlo, pero la brújula moral de nuestro padre fundador no apunta exactamente al norte. No decimos esto porque trató de seducir a la esposa de su mejor amigo, Betsy Walker, y tuvo un romance con una mujer parisina casada, Maria Cosway, mientras estaba en Francia como embajador de Estados Unidos.

Pero nuestra teoría se basa en uno de sus escándalos más famosos, su romance con Sally Hemings. Sally era una esclava mestiza y la media hermana de su difunta esposa. Para ser un hombre conocido por estar en contra de la esclavitud, no solo poseía alrededor de 200 esclavos, sino que Sally también era uno de ellos. Se dice que era aceptable para él tener esclavos porque los trataba mejor que al resto. Sin embargo, los relatos afirman que los azotó en varias ocasiones y los obligó a realizar trabajos forzados.

Jefferson, según una fuente, estaba en contra de engendrar hijos de razas mixtas, sin embargo, supuestamente tenía de seis a siete hijos con Sally; al menos uno de los cuales, como lo demuestran las pruebas de ADN, es suyo. Liberó a todos sus hijos de sus obligaciones como esclavos, pero no le concedió la libertad a Sally. Aparte del obvio giro romántico, esta es una historia bastante retorcida que generó mucho alboroto a lo largo de los años.

Presidente de Estados Unidos, Andrew Jackson

El presidente es comparado con Donald Trump por sus actos

Andrew Jackson es supuestamente recordado más por el asunto Petticoat, que pasó de las sesiones de chismes generales a lo que impactó las carreras de muchos y resultó en el "gabinete de cocina" informal. El matrimonio del Secretario de Guerra de Jackson, John Henry Eaton, con una mujer recientemente viuda, Margaret Timberlake causó un gran revuelo en la sociedad educada.

Circulaban rumores de que la pareja estaba teniendo una aventura, mientras que Margaret estaba casada anteriormente, lo que había llevado al suicidio de su marido. Este vil chisme provocó tensiones crecientes entre las esposas de los miembros del gabinete de Andrew Jackson, lo que resultó en la creciente hostilidad entre los hombres y Eaton. Jackson, cuya vida personal había sido atacada anteriormente y la reputación de su difunta esposa empañada, despidió a la mayor parte del gabinete, mientras que algunos firmaron. Esto es lo que hace que me conozcan como el asunto de la enagua.

Otro de los escándalos de Jackson incluye la Crisis de Anulación que ocurrió en 1832 debido a la oposición de Carolina del Sur contra el "Arancel de la Abominación". Jackson había amenazado con usar la fuerza militar si Carolina del Sur se negaba a pagar los impuestos.

Presidente Estados Unidos, James Buchanan

James Buchaman fue un controversial presidente

Con los Estados en disputa sobre la cuestión de la esclavitud, era obvio que la postura de Buchanan sobre la disputa de Lecompton causaría una gran controversia. James Buchanan estaba a favor de la esclavitud, y su apoyo a la Constitución de Lecompton no le cayó bien a muchos. Dos días después de su toma de posesión, la Corte Suprema presentó su fallo sobre el caso Dred Scott. El fallo fue que ningún gobierno tenía derecho a excluir la esclavitud de los estados, por lo que el Compromiso de Missouri se consideró inconstitucional. Esto resultó en un gran escándalo.

Sin embargo, el principal escándalo que dominó no solo la presidencia de Buchanan sino también toda su vida fue su relación con el senador de Alabama William Rufus King. Buchanan, soltero de toda la vida, vivió con King durante 23 años. Buchanan fue quizás el primer presidente gay de los Estados Unidos, pero su homosexualidad no fue aceptada ni negada según las reglas conservadoras e injustas LGBT de esa época.

Presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson

Andrew Johnson fue un presidente controversial

Andrew Johnson fue el primer presidente de Estados Unidos en ser acusado, lo que provocó un gran escándalo. La principal razón detrás de esto fue su constante guerra fría y sus desacuerdos con el Congreso y su resistencia a implementar sus políticas de Reconstrucción de la Guerra Civil.

Johnson había despedido a varios funcionarios del gobierno sin el consentimiento del Congreso o sin causa probable. Pero el último clavo en el ataúd fue cuando despidió al secretario de Guerra Edwin Staton. El Congreso afirmó que Johnson había violado la Ley de Tenencia de la Oficina y esto es lo que a su vez llevó a su juicio político.

El político ha sido comparado con Donald Trump, el polémico republicano que generó gran indignación entre todo el mundo por instar a al racismo y discriminación, quien además, fue llevado a juicio político dos veces durante su mandato.

Presidente de Estados Unidos, Grover Cleveland

Cleveland estuvo en el poder y fue muy polémico

Cleveland alias El tío Jumbo, en gran parte debido a su tamaño, fue uno de los últimos presidentes saludables de los EE. UU. Bebía mucha cerveza y le gustaban mucho los puros, además era el segundo presidente más pesado, con un peso de 250 libras.

Grover fue el único presidente que alguna vez sirvió términos no consecutivos, pero era comprensible ya que sus términos eran quizás los más honestos y libres de corrupción. Quizás había solo un punto negro en su vida personal, que su oposición se centró en gran medida: el niño problemático de Grover Cleveland. Grover supuestamente tuvo un hijo ilegítimo con Maria Halpin.

La paternidad del niño nunca fue probada, ya que se rumoreaba que Halpin tenía aventuras con numerosos hombres de alto rango. Pero debido al hecho de que Cleveland le pagó la manutención de los hijos, se especuló ampliamente que el niño era suyo, aunque él nunca aceptó ni rechazó el hecho. Un hijo fuera del matrimonio no es un problema tan importante ahora, pero de acuerdo con las normas conservadoras de la sociedad en ese momento, se consideraba inmoral.

Presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson

La vida de este presidente fue un escándalo

La vida personal de Wilson se convirtió en el blanco de un escándalo cuando se comprometió con una viuda, Edith Bolling Galt, un año después de la muerte de su esposa. El hecho de que Wilson se saltara el período de duelo fue visto como una falta de respeto hacia su difunta esposa, quien había sido Primera Dama durante sólo 17 meses. Esto también dio lugar a especulaciones de que podría haberla asesinado.

Woodorw Wilson podría haber sido un presidente racista: sus políticas indulgentes y supuestos vínculos con el Ku Klux Klan causaron mucha controversia.

Otro escándalo relativamente grande que causó cierto revuelo durante su tiempo en la oficina fue el escándalo sexual en curso en Newport. La controversia surgió de la investigación secreta que se llevó a cabo sobre el personal de la Marina en Newport, Rhode Island para identificar a los homosexuales. Wilson se vinculó con él después de que los habitantes de Newport le escribieran largas cartas directamente sobre el manejo de la investigación por parte de la Marina.

Presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge

Calvin Coolidge se invlucró en varios escándalos

Si bien la presidencia de Calvin Coolidge podría clasificarse como una de las mejores y sus políticas acertaron, ni siquiera él pudo escapar de los escándalos. Sin embargo, el único escándalo que lo involucró directamente fueron las falsas acusaciones de su participación en el incidente del Teapot Dome. El incidente real ocurrió durante su tiempo como vicepresidente.

Hubo un escándalo sobre la Primera Dama Grace Coolidge, pero nadie sabe cuánto mérito tienen estos rumores. Se dijo que Grace tuvo relaciones con agentes del servicio secreto durante su tiempo en la Casa Blanca.

Aparte de estas pequeñas controversias, ningún gran escándalo plagó la presidencia de Coolidge, por lo que podemos marcarlo como una carrera exitosa. Se levantó algo de polvo por cosas que sucedieron durante el mandato de Harding, pero no fue nada que Calvin Coolidge no pudiera manejar.

Presidente de Estados Unidos John F. Kennedy

El presidente fue asesinado frente a su esposa

Toda la vida de JFK puede marcarse como una gran controversia, pero sus años como presidente son los únicos en los que nos centraremos aquí. Fue una inspiración para muchos, su carisma atrajo a muchas personas, convirtiéndolo en un hombre muy deseable.Si bien la mayoría de los hombres querían ser él, lo que no sabían era su constante y dolorosa lucha contra la enfermedad. Tenía osteoporosis en la espalda baja, colitis, prostatitis, enfermedad de Addison y Dios sabe qué más; lo que sumado al estresante trabajo de ser presidente, lo llevó a consumir un cóctel diario de inyecciones y pastillas. Afirmó tener un st corto

intentó fumar marihuana, en su juventud antes de supuestamente dejar de fumar. Pero las pastillas recetadas, los esteroides para Addison y algo de marihuana no fueron las únicas drogas que ingirió. Se rumoreaba que JFK consumía varias drogas recreativas, incluida la metanfetamina.

Donde las drogas le fallaron, JFK encontró su salvación en las mujeres; hordas y hordas de ellos desfilando dentro y fuera de su vida. Siendo un mujeriego compulsivo, tuvo aventuras casuales con todo tipo de mujeres, de diferentes edades, de diversos ámbitos de la vida. Se acostó con algunos miembros del personal de Whitehouse, pasantes, conocidos e incluso algunos íconos famosos, incluida la joya de la industria cinematográfica y símbolo sexual internacional, Marilyn Monroe. Otras conquistas de renombre de este notorio playboy incluyeron a Inga Arvad y Judith Exner. La peor parte es que su esposa Jackie probablemente sabía sobre esto.

La política exterior de JFK también provocó algunas turbulencias y algunas controversias, que le preocuparon en gran medida. El más famoso de ellos fue el fiasco de Bahía de Cochinos en 1961, que fue un intento fallido de invadir Cuba. Esto, sumado a nuestra hostilidad con la Unión Soviética, condujo más tarde a la Crisis de los Misiles en Cuba. Las relaciones con la Unión Soviética eran tan malas que Kennedy, en los primeros meses de su presidencia, una vez las desafió abiertamente. El desafío era ver qué país podía llevar a un hombre a la luna a fines de la década de 1960. Sin embargo, en septiembre de 1963, el costo de los programas espaciales creció tanto que propuso asociarse con los soviéticos en una expedición conjunta a la luna.

Kennedy tenía un sistema de grabación secreto instalado en la Oficina Oval donde no solo grababa todos los tratos que tenían lugar en el interior, sino también todas las llamadas telefónicas. Estas grabaciones se mantuvieron en secreto y ocultas por su familia hasta 1976. La razón detrás de las grabaciones sigue siendo un misterio, pero una teoría probable podría ser que las estaba guardando como investigación, para un libro que solía bromear sobre escribir más adelante en su vida. .

Sin embargo, quizás la mayor controversia de todas es el asesinato de JFK, que todavía es un misterio sin resolver. Nadie sabe quién disparó la bala que mató a Kennedy, si fue un hombre, un grupo o una organización. A lo largo de los años, han surgido muchas teorías sobre quién pudo haber causado este catastrófico evento. Hubo rumores de que estaba pensando en eliminar a Lyndon Johnson del boleto de 1964, por lo que Johnson podría tener un motivo. Otra teoría sugiere que nuestras propias agencias de inteligencia podrían estar involucradas. Mientras que otros asumieron que tenía algo que ver con las redes del crimen organizado, ya que se decía que JFK tenía fuertes vínculos con la mafia. Tal vez nunca sepamos qué sucedió realmente el 22 de noviembre de 1963 y por qué.

Presidente de Estados Unidos, Bill Clinton

Bill Clinton fue acusado de escándalos sexuales

Se dice que "detrás de cada hombre exitoso, hay una mujer", lo que dejan de mencionar es que, con bastante frecuencia, después de que el éxito llega, "una mujer" se convierte en "varias mujeres" y el éxito puede deslizarse fácilmente hacia la infamia. Clinton parece ser otro playboy notorio, aunque no puede igualar el puntaje de JFK, ni tampoco ningún otro presidente. ¡Pero bueno, todavía hay tiempo!

La ex asistente de la Casa Blanca, Kathleen Willey, acusó a Bill Clinton de agresión sexual, mientras que la exadministradora de una casa de reposo, Juanita Broaddrrick, lo acusó de violarla durante sus días como Fiscal General.

Clinton fue demandada por Paula Jones durante su presidencia por acoso sexual que descubrió algunos otros de sus asuntos con la cantante de cabaret Gennifer Flowers y la pasante de la Casa Blanca Monica Lewinsky. Aunque en ese momento Clinton negó tener una aventura con Monica, mientras estaba bajo juramento durante el proceso del caso de Jones.

El abogado independiente Ken Starr dirigió su propia investigación, durante la cual obtuvo la cooperación de Lewinsky y le hizo una prueba de ADN a su vestido azul que supuestamente tenía la mancha de semen de Clinton. Clinton se disculpó oficialmente por mentir sobre el asunto, pero fue absuelta de perjurio y obstrucción de la justicia por ocultar pruebas en un proceso penal. Clinton se convirtió en el segundo presidente de la historia en ser acusado.

Otros de los escándalos presidenciales de Clinton incluyen el escándalo de Troopergate, el escándalo de Travelgate, el escándalo de Whitewater, el escándalo de Filegate, la controversia de Vince Foster, el escándalo de Chinagate, la controversia de la misión comercial del Departamento de Comercio, la controversia de financiación de la campaña estadounidense de 1996 y más.

Presidente de Estados Unidos, George W. Bush

George W. Bush fue un presidente muy criticado

La presidencia de George W. Bush fue quizás una de las peores que ha visto Estados Unidos. El hombre no sólo era conocido por su consumo excesivo de alcohol, sino también por las drogas recreativas. Fue acusado de agresión sexual por varias mujeres. La más famosa de las cuales fue una demanda presentada por Margie Schoedinger durante el mandato de Bush, y las circunstancias que rodearon su suicidio un año después, aún sin justicia.

El racismo y el sexismo también fueron algunas de las cosas de las que se acusó a Bush. Su gobierno fue uno de los más corruptos, inmorales y escandalosos de la historia de Estados Unidos.

Algunos otros escándalos famosos de su presidencia incluyen el escándalo de abuso de prisioneros de Abu Ghraib, las relaciones extramaritales de Bush con la desnudista Tammy Phillips y la secretaria de Estado Condoleezza Rice, el desplome del mercado de 2008 y las políticas de Bush que llevaron a la recesión, el paso elevado del huracán Katrina, la guerra de Irak, la destitución de los fiscales estatales de Estados Unidos y los muchos escándalos de Bush olvidados.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en TikTok y mantente informado.