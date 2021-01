Esposa del opositor ruso, Alexei Navalny, es DETENIDA ¿Qué ocurrió?

La esposa del líder de la oposición Alexei Navalny fue detenida el domingo en Moscú, según el equipo de Navalny, mientras se unía a los manifestantes de todo el país en una protesta en nombre de su esposo.

"¡Yulia Navalnaya fue detenida en la protesta! ¡Libertad para los Navalnys!" dijo un tweet del equipo de Navalny.

Según OVD-Info, un sitio independiente que monitorea los arrestos, hasta ahora se ha detenido a 2.291 personas en toda Rusia por las protestas no autorizadas, incluidas 520 en Moscú y 242 en San Petersburgo. Se espera que aumente el número total.

Los partidarios de Navalny, que ahora ha estado bajo custodia durante dos semanas, dijeron que estaban planeando protestas en al menos 120 ciudades en todo el vasto país, comenzando al mediodía, hora local, en cada lugar.

Yuliana Navalnaya estaba participando en protestas al momento de ser detenida

Los manifestantes en Moscú planeaban marchar hasta el centro de detención de Matrosskaya Tishina, donde Navalny está detenido, según un equipo de CNN en el terreno. Las autoridades locales estaban cerrando las paradas de metro una tras otra que conducen al centro de detención en el barrio de Sokolniki, al noreste de la ciudad.

Antes de su denuncia de detención, Yulia Navalnaya publicó una foto en Instagram que la mostraba participando en una protesta en el área. "¡Es genial hoy en Sokolniki!" Navalnaya dijo en el pie de foto, junto a una foto que la muestra con las manos levantadas, seguida de una columna de personas.

Navalnaya fue detenida por agentes de policía que no se identificaron ni proporcionaron ningún motivo de la detención, según Vyacheslav Gimadi, jefe del departamento legal de la Fundación Anticorrupción de Navalny (FBK).

"Yulia Navalnaya fue detenida por la policía durante una caminata pacífica en Moscú. El abogado defensor no pudo verla, [los policías] no se presentaron, no mostraron ninguna identificación, no proporcionaron ningún motivo de la detención", Tuiteó Gimadi.

Yuliana Navalnaya publicó una foto en redes sociales antes de ser detenida

Como hemos informado en La Verdad Noticias, Alexei Navalny fue detenido el 17 de enero, momentos después de llegar a Moscú, tras meses de tratamiento en Alemania después ser envenenado en agosto de 2020 con el agente nervioso Novichok. Culpó del envenenamiento al gobierno ruso, una acusación que el Kremlin ha negado repetidamente.

El político se encuentra actualmente detenido antes de una audiencia judicial el 2 de febrero, donde un tribunal decidirá si su sentencia suspendida por cargos de fraude en un caso de malversación de fondos de 2014 debe convertirse en una pena de cárcel debido a lo que las autoridades rusas dicen que violó los términos de su sentencia suspendida.

El jueves, Navalny apareció por enlace de video de Matrosskaya Tishina en una audiencia judicial en la que se rechazó su apelación contra su detención antes de la audiencia de la próxima semana.

Alexei Navalny instó a seguir las protestas en Rusia

Hablando en esa audiencia, Navalny instó a los manifestantes a seguir saliendo. "Son la última barrera que impide que los que están en el poder se roben todo. Son los verdaderos patriotas", dijo. "No podrá intimidarnos, somos la mayoría".

Las transmisiones de video en vivo y los videos de las redes sociales del domingo mostraron a multitudes de personas reunidas en varias ciudades, coreando "Putin es un ladrón", en referencia al presidente ruso Vladimir Putin.

En la ciudad rusa de Novosibirsk, en Siberia, un video en vivo mostró a la policía deteniendo a conductores que tocaban las bocinas de sus autos en apoyo de los manifestantes. En respuesta, se escuchó a los manifestantes gritar: "¡Déjenlos ir!"

Se podía ver a la gente con los codos unidos, formando cadenas, cantando "¡Libertad!" y "¡Devuélveme nuestro dinero!" mientras estaban parados frente al ayuntamiento en el centro de Novosibirsk. Frente a ellos había filas de policías antidisturbios.

Se escuchó a los manifestantes que marchaban por las calles nevadas gritando: "¡Rusia sin Putin!" y "uno para todos y todos para uno".

El Ministerio del Interior de Rusia advirtió anteriormente a los ciudadanos rusos que no participaran en las protestas "no autorizadas". "El Ministerio del Interior de Rusia pide a los ciudadanos que se abstengan de participar en protestas no autorizadas", dijo el ministerio en una publicación de Instagram.

La ley federal rusa requiere que los organizadores presenten una apelación ante las autoridades locales al menos con 10 días de anticipación para obtener permiso para realizar una protesta.

