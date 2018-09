Espías rusos, autores del envenenamiento de los Skripal

Dos espías rusos son los sospechosos de envenenar al ex agente doble de Inteligencia Serguéi Skripal y a su hija el 4 de marzo en Salisbury, dio a conocer la Fiscalía británica.

Theresa May, primera ministra británica, afirmó que Alexandr Petrov y Rushlan Boshirov, trabajaban para la inteligencia militar rusa.

"Las acciones del GRU (las siglas de la central de inteligencia militar rusa) son una amenaza para nuestros aliados y para nuestros ciudadanos", ha declarado May, que ha prometido desplegar todos los recursos posibles para contrarrestar la agresión. "Reino Unido no está en desacuerdo con el pueblo ruso, pero no podemos permitir acciones bárbaras como la ocurrida en Salisbury", agregó.