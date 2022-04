Espías de Vladimir Putin se han infiltrado en la inteligencia de Estados Unidos

Es muy probable que los espías que trabajan activamente para el presidente ruso, Vladimir Putin, se hayan infiltrado en la inteligencia de Estados Unidos, según se informa, dijeron ex oficiales de la CIA y el FBI.

Exfuncionarios de inteligencia aparentemente dieron su lectura sobre la situación en entrevistas con la exfiscal federal y autora de éxitos de librería del New York Times, Lis Wiehl, de 60 años.

El informe llega en un momento en que Estados Unidos necesita más que nunca anticipar los próximos movimientos de Vladimir Putin, dada la guerra en curso de Rusia contra Ucrania, dijo Wiehl. Habló a la luz de su próximo libro, A Spy in Plain Sight: The Inside Story of the FBI and Robert Hanssen – America's Most Draining Russian Spy.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, el libro de Wiehl es una inmersión profunda en la vida de Robert Hanssen, quien fue un agente doble del FBI que proporcionó información a las agencias rusas y soviéticas desde 1979 hasta que fue descubierto en 2001.

Según los informes, algunos ex miembros del FBI y la CIA creen que los espías que trabajan para el presidente ruso Vladimir ya se han infiltrado en la inteligencia de EE.UU.

"Tenemos que ser muy conscientes de que esto podría volver a suceder. Fue impactante para mí cuando hice mis entrevistas y les pregunté a los agentes del FBI y a los oficiales de la CIA", dijo Wiehl a The Sun en un informe publicado el miércoles.

"Cada entrevista que terminé con, '¿Podría haber otro Hanssen hoy?', al cien por cien, la respuesta siempre fue sí", agregó.

Wiehl dijo que Estados Unidos en este momento necesita "saber lo que los rusos están haciendo y planeando".

“De lo que no nos damos cuenta es de dónde sacamos nuestra verdadera inteligencia para mantenernos a la vanguardia, para averiguar qué están haciendo. La forma de conseguirlo es haciendo que la gente de ese país espíe para usted. Esa es solo una forma de hacer negocios, siempre lo ha sido”, dijo Wiehl.

"Si perdemos a esas personas debido a un contraespía aquí en este país, entonces hemos perdido una gran cantidad de información en un momento como este en el que debemos anticipar cuál será el próximo movimiento de Rusia".

Wiehl es una fiscal federal de tercera generación y su padre fue agente del FBI.

El ex agente especial del FBI, Jack Thompson, en una entrevista con Wiehl dijo que después de tres décadas en la agencia, "no tiene motivos para creer que no hay un reclutamiento en este momento en el FBI, la CIA y el DOE".

"Puedo decir casi con certeza que las personas en el DOE han sido reclutadas por servicios de inteligencia extranjeros", dijo Thompson.

¿Crees que los espías que trabajan activamente para Vladimir Putin ya se hayan infiltrado en la inteligencia de Estados Unidos?

