'Espía egipcio' acusado en Alemania, trabajó para Angela Merkel por 20 años

Alemania acusa de espionaje a aleman identificado como Amin K., el cual trabajó en la oficina de prensa de la canciller Angela Merkel en Berlín por 20 años. El supesto espúa alegó que sus esfuerzos de espionaje se remontan al menos a julio de 2010 para ayudar a Egipto.

El sospechoso se unió por primera vez a la oficina de prensa del gobierno alemán en 1999 en el área de servicios para visitantes, y trabajó allí hasta 2019, cuando fue investigado.

Los medios de comunicación alemanes informaron que había trabajado como empleado de nivel medio, lo que significa que habría realizado un examen especial y se habría sometido al menos a dos años de formación profesional para conseguir el trabajo.

El espía es alemán pero colaboró con Egipto

Se alega que el sospechoso ayudó a la inteligencia egipcia a "observar y evaluar a los medios de comunicación con respecto a la política interna y externa de Alemania", dijeron los fiscales.

El Cairo había tratado de vigilar a los egipcios que vivían en el extranjero.

Los cargos también afirman que Amin K., supuesto espía, participó en un intento fallido de "reclutar una fuente para el servicio secreto egipcio" proporcionándoles "el contacto necesario".

El sospechoso fue invitado ocasionalmente a recepciones oficiales en Alemania, incluido un evento de despedida del anterior embajador egipcio en Alemania en 2019.

A cambio de proporcionar información a El Cairo, Amin K. obtuvo un "trato preferencial" para él y su familia, según la acusación alemana, incluido el apoyo a su madre para "hacer valer sus reclamos de pensión egipcia".

El gobierno alemán, dirigido por Angela Merkel, ha subrayado anteriormente que el ex trabajador de la oficina de prensa no tenía acceso a información sensible.

Germany has indicted a suspected German-Egyptian spy working in Chancellor's Angela Merkel's press service. https://t.co/H68saCIgpW — euronews (@euronews) November 16, 2020

"El acceso directo a los datos del programa de visitas parlamentarias u otras bases de datos de la oficina de prensa del gobierno, en particular la acreditación de los medios y el servicio de medios, no fue posible", dijo un portavoz en agosto.

Según un informe anual presentado por el ministro del Interior de Alemania, Horst Seehofer, en julio, El Cairo había tratado de vigilar a los egipcios que vivían en el extranjero, posiblemente en un esfuerzo por controlar la disidencia contra el presidente Abdel-Fattah el-Sisi.

Te puede interesar: Espías virtuales: una tendencia que cobra vida

"Hay indicios de que los servicios egipcios están tratando de reclutar a egipcios que viven en Alemania con fines de inteligencia a través de sus visitas a las misiones diplomáticas egipcias en Alemania y sus viajes a Egipto", se lee en el informe.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.