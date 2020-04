España permite a sus niños salir a jugar por primera vez en 6 semanas

Este domingo, el Gobierno de España permitió que los niños con rango de edad menores de 14 años puedan salir a la calle a jugar por primera vez desde el inicio del aislamiento por la pandemia del coronavirus.

Desde las nueve de la mañana de este 26 de abril, los niños y niñas españoles que aún no hayan cumplido los 14 años de edad tienen permitido salir a la calle acompañados por un adulto, quien no necesariamente tiene que ser alguno de sus padres.

Niños respiran aire fresco en España durante la pandemia

Los pequeños podrán salir, durante una hora, a pasear en bicicleta, en patín, jugar con balones, correr, esconderse y hacer todas las actividades que se esperan en personas de su edad, siempre y cuando mantengan ciertas medidas restrictivas, como la ya infalible sana distancia, no acercarse a otros niños y desinfectar los juguetes usados al llegar a casa.

Padres y madres fueron vistos paseando con sus hijos en calles de toda España ante la relajación de las medidas de confinamiento que permite a los más pequeños disfrutar del aire libre, luego de seis semanas de encierro por la pandemia del coronavirus

Además, cada adulto no podrá estar acompañando a más de 3 menores, a quienes no se les permitirá usar en parques infantiles o compartir sus juguetes, y en caso de que el responsable por ellos no sea alguno de sus padres, el o la acompañante mayor deberá llevar un permiso escrito de los padres.

niños en el resto de Europa// niños en España pic.twitter.com/LdZyDveUGX — M (@BlueRapsberry_) April 26, 2020

Este permiso quedó detallado en el Boletín Oficial del Estado, y en él se advierte que para estas salidas tendrá que separarse a los niños en rangos de edad y de acuerdo con ciertos horarios. Niños hasta los 6 años de edad salen de 11:00 a 13:00 horas y los de 6 a 14 lo harán de 16:00 a 18:00 horas.

El levantamiento parcial de las medidas de confinamiento en España surge cuando el país, uno de los más duramente afectados por la epidemia global del Covid-19, registró su día con menor aumento en los casos de fallecimientos a causa del virus en más de un mes.

Demasiado pronto para ver estas imágenes viendo todavía el alto número de casos que hay en España.

Me parece que el gobierno va a tener que recular con el tema de los niños.#NinosEnLaCalleYA #irresponsables #QuedateEnCasa pic.twitter.com/te8Xyef8wD — ✯������������✯ (@jesdd78) April 26, 2020

De acuerdo con el Ministerio de Salud español, este domingo murieron 288 personas luego de ser diagnosticada con el coronavirus, tras registrar 378 fallecimientos el sábado y 367 el domingo, tras lo cual el total de muertes ascendió a 23.190 y los casos acumulados aumentaron a 207.634.