España fabricará la vacuna contra el COVID-19 para toda Europa

La farmacéutica estadounidense Novavax ha seleccionado al grupo biofarmacéutico Zendal (de España) para realizar la producción industrial de su vacuna contra la COVID-19 para toda Europa, en su sede dbe la provincia de Pontevedra, informan desde el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Este convenio se añade al que en julio notificó la empresa Moderna, por el que la española Pharma Industrial Services llevaría a cabo el llenado y acabado de viales de la vacuna que la compañía pretende comercializar para abastecer los mercados de fuera de Estados Unidos.

Según destaca Novavax en un comunicado, su candidata a vacuna NVX‑CoV2373 ha sido diseñada a partir de la secuencia genética de COVID-19. En la fase 1 de su ensayo clínico fue bien tolerada y provocó fuertes respuestas de anticuerpos en los voluntarios.

Actualmente, la vacuna en desarrollo se encuentra en ensayos clínicos de fase 2, y se prevé que pase a fase 3, para probar su eficacia a nivel mundial, en las próximas semanas. El convenio entre estas empresas significa un impulso significativo para el sector farmacéutico en España.

Así como el incremento de la capacidad total de producción de la futura vacuna para la COVID-19, con el objetivo de asegurar un acceso igualitario para toda la población. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios sigue en contacto estrecho con otras empresas del país ibérico cuyas plantas puedan elaborar la vacuna.

Los resultados de los ensayos clínicos en etapa temprana mostraron que la vacuna contra el COVID-19 fabricada por Novavax es segura y provoca una respuesta inmune, según un estudio publicado en The New England Journal of Medicine. Los resultados ya habían sido anunciados por la empresa a principios de agosto.