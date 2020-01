España estudia nuevo posible caso del mortal coronavirus de Wuhan

Un posible caso de neumonía a causa del coronavirus originado en Wuhan está siendo investigado por las autoridades sanitarias de España. Horas antes, el gobierno de Francia confirmó dos casos de infectados por este nuevo brote, que y ha cobrado la vida de 26 personas en China.

Se trata de una mujer hospitalizada en la ciudad vasca de Vizcaya, quien estuvo de viaje por la localidad de Wuhan, en el centro de China, lugar donde se cree que se originó este nuevo brote de coronavirus.

El Ministerio de Sanidad español informó que actualmente la paciente se encuentra en aislamiento, en tanto que se le están realizando pruebas médicas que determinarán si está infectada por este virus.

Descartan dos casos de coronavirus en España

Horas antes de anunciarse el nuevo posible caso, la autoridad de salud en España descartó dos posibles casos del coronavirus, tras confirmarse que dos pacientes presentaban síntomas compatibles con los de la neumonía originada por este nuevo patógeno.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señaló la baja posibilidad de que estas dos personas, quienes viajaron a Wuhan, resultaran con diagnóstico positivo para el virus, pues “hay más posibilidades de que tengan la gripe o un resfriado”, señaló.

Expertos insisten en que “con los datos actuales”, el coronavirus tiene una tasa de letalidad baja, del 2,5 %, que se encuentra muy por debajo de otros como el de la gripe, y su forma de contagio es también la más baja.

Las autoridades creen que no existen altas probabilidades de contagios ya que no existen vuelos directos hacia esta ciudad china, de más de 11 millones de habitantes, por lo que por lo menos de momento no se aplicarán medidas de vigilancia en los aeropuertos españoles.

“Los aeropuertos que han adoptado medidas es porque tienen vuelos directos”, indicó Simón”, quien además aseguró que la lucha contra este coronavirus es en el lugar de origen, en China, que está adoptando las medidas para acordonar la propagación del virus.

