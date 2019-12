España desmiente acusaciones que hace en su contra el gobierno de BOLIVIA

La tensión entre México y Bolivia avanza a pasos agigantados, pues los insultos para el primero país no cesan y aunque ahora no ha sido la polémica Jeanine Áñez, quien ha dicho las declaraciones, recientemente el funcionario Jorge ‘Tuto’ Quiroga, fue quien, dijo que, el Presidente de la República Mexicana era un “sinvergüenza, cobarde, servil y sumiso”, comentarios que los mexicanos no dejaron pasar.

Pues ante tal insulto, el Canciller Marcelo Ebrard, aseguró que, México se encuentra unido, pues expresó: “y aquella serenidad que dan la conciencia tranquila y la solidez de la posición mexicana en defensa del derecho internacional y el respeto entre los pueblos".

El conflicto que parecía calmarse, volvió a resurgir con fuerzas cuando esta mañana España, también, tuvo que lanzar declaraciones luego de que su gobierno fuera sospechoso de intentar rescatar a los refugiados bolivianos que se encuentran en la Embajada Mexicana.

DECLARACIONES DE ESPAÑA

Cristina Borreguero, encargada de Negocios de España en Bolivia, realizó una visita de cortesía a la Embajada de México, asegura su país, además, desmintieron y negaron que tuviera la finalidad ayudar a escapar a los asilados bolivianos que en encuentran en ella, pues señalaron que la visita: “era exclusivamente de cortesía” y que nunca fue que “pudiera tener como objeto facilitar la salida de las personas que se encuentran asiladas en aquellas dependencias”.

También, anunció que, desde el Congreso español María Margarita Robles Fernández, disipará las dudas que aquejan a todos los involucrados.

María Margarita Robles Fernández

TRAS LO HECHOS BOLIVA ACUSA

Karen Longaric, Canciller del gobierno golpista de Bolivia, declaró que unos “encapuchados”, “intentaron ingresar de forma subrepticia y clandestina” a la Embajada Mexicana situada en La Paz, Bolivia.

ESPAÑA TAMBIÉN SE ENCUENTRA EN TENSIÓN CON BOLIVIA

El gobierno de Jeanine Áñez no deja uno vivo, y es que, luego de arremeter contra México y Argentina, ahora también lo hizo con España, pues un funcionario del ministerio del país europeo, indicó que, Bolivia infringió “atropellos” a su embajada.

