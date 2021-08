España con riesgo de tsunami, las autoridades deben reevaluar sus estructuras

¿Por qué está España con riesgo de tsunami? Un reciente estudio realizado por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) hallaron tras analizar las causas del terremoto de Lisboa ocurrido en 1755, que España actualmente está en la mira de un próximo mega tsunami.

Aunque no es frecuente ver tsunamis en sus litorales españoles, esto no quiere decir que no puedan darse, de hecho los ha habido y el Instituto Geográfico Nacional (IGN) asegura que se han producido varios tsunamis en costas españolas a lo largo de la historia, el último en 2003.

Un caso similar es lo que ocurre con México, el cual ha sufrido un poderoso tsunami que inundó toda la costa con poderosas olas, sin embargo, aunque no suele ocurrir con cada sismo poderoso, el país azteca no está libre de estos fenómenos naturales.

España con riesgo de tsunami

Saber que está España con riesgo de tsunami es imprescindible para realizar cambios en estructuras.

Como se mencionó al principio de la nota, España no está libre de tsunamis, ya que ha vivido algunos, uno de ellos y con mayor impacto ocurrió en la península ibérica, exactamente en Portugal a mediados del siglo XVIII, impacto que llegó hasta España y cuya intensidad está clasificada como la más alta del listado ofrecido por el IGN.

Con el paso del tiempo los científicos han estudiado las posibles causas que originaron el sismo que desencadenó el tsunami y la mayoría propuso fuentes tectónicas alternativas, pero no se había reproducido la magnitud del terremoto ni las dimensiones del tsunami.

Ahora los científicos del Instituto de Ciencias del Mar (ICM) de Barcelona, que pertenece al área de Recursos Naturales del CSIC han logrado determinar las causas que provocaron el terremoto de 1755.

Devastación tras sismo y tsunami

España con riesgo de Tsunami, hay condiciones para que se produzca uno de gran magnitud.

El terremoto y tsunami que afectó España, destruyó y afectó gravemente zonas cercanas como Cádiz y Huelva porque se combinó con una serie de incendios posteriores que destruyó casi totalmente la capital portuguesa.

Ahora los investigadores del estudio concluyen que el peligro sísmico y de tsunamis asociados a estas estructuras "debería ser reevaluado con urgencia".

Esto porque en la actualidad está España con riesgo de tsunami porque existen "fallas activas similares a la que ocasionó el terremoto de 1755" que podrían desencadenar en la costa española terremotos con "posibles efectos mayores de lo que se pensaba hasta ahora".

Hasta el momento la última alerta de tsunami que ha sido activada fue en Alaska tras terremoto de 8.2, por lo que ante la creciente actividad de las placas tectónicas podría estar España con riesgo de Tsunami.

¿Qué es un tsunami?

Un tsunami es una serie de olas procedentes del océano que envían grandes oleadas de agua que, en ocasiones, alcanzan alturas de 30.5 metros, hacia el interior. Estos muros de agua pueden causar una destrucción generalizada cuando golpean la costa. Es por ello que se debe saber qué hacer antes, durante y después de los tsunamis.

Se dice que España con riesgo de tsunami por fallas activas en la región, además el tsunami de 1755, debe ser un ejemplo. El fuerte temblor de aquel momento se sintió en toda la península ibérica, así como en algunas zonas de Francia e Italia, llegando incluso hasta Hamburgo y cobró la vida de miles de víctimas en Portugal, España y norte de África.

