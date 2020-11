Escuelas de Nueva York cerrarán indefinidamente ante alza de Covid-19

El sistema de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York cerrará sus puertas "indefinidamente", así lo anunciaron los funcionarios este lunes, después de que la tasa de Covid-19 positivo de siete días en la ciudad alcanzara el tres por ciento. Tampoco necesariamente abrirán sus puertas cuando baje.

Las escuelas suspenderán toda la instrucción presencial a partir del próximo jueves, confirmó el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, a través de un tweet el miércoles.

El anuncio del alcalde se produjo después de que el rector de escuelas Richard Carranza envió un correo electrónico a los directores advirtiéndoles que Nueva York había "alcanzado el umbral [del tres por ciento] de pruebas positivas en toda la ciudad".

No se espera que las clases presenciales comiencen de nuevo en el corto plazo; de Blasio ha dicho que no quiere "interrumpir" las vidas de niños, padres y maestros al alternar entre abierto y cerrado cada pocos días como el siete- el promedio diario de positividad fluctúa.

Nueva York se “apaga” de nuevo

Como informamos en La Verdad Noticias, Nueva York fue la primera gran ciudad en abrir para clases presenciales. Sin embargo, el límite del tres por ciento ha obligado a los padres a verificar las estadísticas de Covid-19 a diario, ya que las cifras en toda la ciudad se han acercado a ese umbral, dejando a familias, maestros y administradores llenos de ansiedad debido a la incertidumbre de la situación.

Varias docenas de padres realizaron una protesta con sus hijos el sábado en el centro de Manhattan exigiendo que las escuelas permanezcan abiertas incluso si la tasa de positividad alcanza el tres por ciento.

Incluso de Blasio ha reconocido que las escuelas públicas no están propagando el coronavirus. El mes pasado, las pruebas aleatorias en la escuela indicaron una tasa infinitesimal positiva de solo 0.17 por ciento entre los estudiantes y el personal.

Sin embargo, ha defendido la tasa de cierre del tres por ciento como un gesto "simbólico" destinado a tranquilizar a los padres, que no parecen estar de acuerdo.

#ÚLTIMAHORA El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que las escuelas públicas de la ciudad, a las que asisten 1,1 millones de niños y jóvenes, volverán a cerrar sus puertas a partir de este jueves debido al repunte del coronavirus #AFP pic.twitter.com/CVEWEdBG3x — Agence France-Presse (@AFPespanol) November 18, 2020

El cierre está casi garantizado como otro punto de discordia entre De Blasio y el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien estableció un umbral del nueve por ciento para el cierre de escuelas, tres veces la cifra de Blasio.

“El problema no viene de las escuelas”, dijo el gobernador durante una conferencia de prensa reciente, instando a De Blasio y su personal a idear una mejor métrica para determinar los cierres, ya que ordenó un toque de queda a las 10 pm para bares y gimnasios e impuso un límite de reunión.

El sistema universitario de Nueva York ya ha anunciado que no reanudará las clases presenciales después del receso del Día de Acción de Gracias, incluso al advertir a los estudiantes que no den negativo en la prueba de Covid-19 que no se les permitirá salir del campus para regresar con sus familias.

