Escuelas de Londres podrían cerrar cuando las temperaturas lleguen a los ¡30 grados!

Una nueva guía emitida por el alcalde de Londres para ayudar a la ciudad a adaptarse a la crisis climática indica que las escuelas deberían considerar cerrar cuando las temperaturas de las aulas superen los 30°C.

Adelantar los horarios de las lecciones y relajar los códigos de vestimenta durante los períodos de calor extremo también se encuentran entre las nuevas medidas recomendadas por la oficina de Sadiq Khan, ya que las temperaturas alcanzaron los 34°C por sexto día consecutivo en la capital.

La guía también buscaba apuntalar las medidas de mitigación de inundaciones, advirtiendo que casi la mitad de las escuelas de Londres ya tienen un riesgo medio o alto; se espera que sean más frecuente a medida que continúe el calentamiento global.

También aconsejó a las escuelas cómo protegerse contra la escasez de agua, prediciendo que las sequías más frecuentes, las temperaturas más altas y la creciente población de la capital crearán un déficit de agua de más de 400 millones de litros por día para 2040:

"lo que significa que Londres puede no tener suficiente agua para cubrir sus necesidades ”.

Quise visualizar como ha cambiado la temperatura en Londres a través de los años������



En 2020 tuvimos el Mayo con el promedio de los máximos diarios más alto. No ha salido Julio y Agosto pero no dudo que Agosto rompa record. pic.twitter.com/6TFg0lwwBb — Eugenio Sánchez (@eugenio_sp) August 11, 2020

Tras señalar que los niños pequeños y los ancianos corren mayor riesgo de sufrir condiciones climáticas extremas, las propuestas presentadas por el Ayuntamiento el miércoles comprendían una serie de "intervenciones sencillas y rentables" para ayudar a las escuelas, las guarderías y las residencias de ancianos a ser más resistentes a los efectos del colapso climático.

También lanzó un programa piloto llamado Cool Spaces, que publica un mapa de lugares de refugio protegidos y sombreados para los londinenses cuando las temperaturas son extremadamente altas.

Se había planificado la inclusión de espacios interiores, pero se eliminaron debido a que la pandemia de coronavirus ha hecho necesario el distanciamiento social.

Población en riesgo por altas temperaturas

Las propuestas surgieron en un día en el que las temperaturas superaron los 35 ° C en el Reino Unido por tercer día consecutivo. El miércoles se registró una temperatura de 34,6 ° C en St James's Park en el centro de Londres, la primera vez desde 1961 que hubo seis días consecutivos de 34 ° C o más.

Según Public Health England, tres olas de calor en 2019 resultaron en más de 230 muertes en exceso en Londres. La población de mayor edad estaba en mayor riesgo, con 108 muertes en exceso de personas de 65 años o más durante la semana que comenzó el 23 de agosto solo.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha pronosticado que el 15 por ciento de las 250 mil muertes adicionales anuales debido al cambio climático entre 2030 y 2049 se deben al estrés relacionado con el calor entre los ancianos.

Los niños y anciano son las víctimas principales de las altas temperaturas

Al estudiar cinco residencias de ancianos de Londres, investigadores del City Hall, University College London y Oxford Brooks University encontraron que los residentes parecían estar contentos con sus condiciones incluso cuando las temperaturas excedían los 30 ° C, y eran constantemente menos conscientes del calor que el personal, viendo las temperaturas frías como más un problema. amenaza.

Descubrieron que los hogares de ancianos necesitarán emplear aire acondicionado en el futuro, y se pronostica que las temperaturas interiores aumentarán en 2 ° C para la década de 2050 y 4 ° C unos 30 años después.

"Ya estamos viendo los impactos de un clima más cálido en nuestra ciudad, con temperaturas récord que se convierten casi en un evento anual y el día más caluroso de agosto en 17 años este verano", dijo la vicealcaldesa de Medio Ambiente y Energía de Londres, Shirley Rodrigues.

Añadió: “En el Ayuntamiento nos preocupa que sean los niños vulnerables y los londinenses mayores los que sufrirán más".

En el 2003 y en el 2006 hubieron temperaturas de 38 grados acá en Londres. La temperatura en el subte llegó a 50 grados. Cómo no murió gente fue un milagro. — Barefoot Lady ���� ���� ���� #GTTO #FA #LABOUR (@BarefootLady) August 7, 2020

“Estas auditorías para residencias de ancianos y la orientación para escuelas y entornos de Early Years ofrecen consejos sobre cómo Londres puede prepararse, responder y recuperarse de un clima cambiante.

"Pero también debemos abordar la situación en su origen, por lo que el alcalde está redoblando esfuerzos para abordar la emergencia climática, liderar una recuperación verde y próspera y llevar a Londres a cero emisiones netas de carbono para 2030".