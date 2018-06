Escuela prohíbe a sus alumnos llevar shorts y les sugiere llevar faldas

Un colegio de Oxfordshire (Reino Unido) ha prohibido a sus alumnos usar pantalones cortos durante los calurosos meses de verano, pero, en su defecto, pueden usar faldas.

La Escuela Chiltern Edge ha introducido recientemente esta una nueva política de uniforme que establece que los alumnos solo pueden usar pantalones largos o, si pasan calor, faldas.

Cuando un padre preguntó si su hijo podría usar pantalones cortos para el verano, asegura que el personal le dijo que "no". Esta medida ha sido bastante criticada entre los padres.

Me dijeron que los pantalones cortos no son parte del uniforme. Es una lástima que no podamos ser más maduros al respecto", lamenta un padre en unas declaraciones recogidas por The Independent.