Agencias/Diario La Verdad Osaka, Japón.- Escuela obliga a joven estudiante a teñirse el cabello. Una escuela en Osaka, Japón, ha obligado a una alumna a teñirse el cabello de negro para poder asistir a clases; esto debido a que es una chica de cabello castaño natural, algo inusual en el país asiático. La escuela le solicitó a la estudiante teñirse el cabello pese a que era castaña natural, algo inusual en el país asiático. Los profesores la amenazaron con impedirle asistir a clase si no lo hacía. La estudiante, de 18 años, reclama una indemnización de 2,2 millones de yenes (unos 16.500 euros) al centro educativo y a las autoridades regionales que lo gestionan por los daños físicos que sufrió al verse forzada a teñirse el pelo repetidamente, informa la agencia nipona Kyodo. Los profesores de su escuela le pidieron en reiteradas ocasiones que se tiñera el cabello y la llegaban a amenazar con impedirle la asistencia a clases, todo esto a pesar de que la madre había notificado al centro estudiantil que su color de cabello era su color natural. En Japón, un país donde impera la homogeneidad racial y cuya población tiene mayoritariamente el pelo negro, numerosos centros de educación secundaria prohíben a los alumnos teñirse el cabello, dentro de estrictos códigos de conducta que tampoco permiten el maquillaje o exigen un uniforme idéntico para todos los alumnos. Algunos centros incluso solicitan documentación a los estudiantes que tengan el cabello de un color distinto al negro para probar que se trata de su tonalidad natural. La estudiante que no ha revelado su identidad, tuvo una irritación en el cuero cabelludo debido a las múltiples ocasiones en las que tuvo que pintarse el cabello. Todo porque los profesores insistían que no era lo suficientemente oscuro su tono. Así fue mencionado por su abogado. El consejo de Educación de la prefectura de Osaka, por su parte, evitó pronunciarse directamente sobre el litigio, aunque señaló que cada colegio tiene potestad para establecer sus reglas de conducta, en declaraciones de uno de sus responsables al citado medio.

Te puede interesar