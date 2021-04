Escasez de vacunas COVID-19 golpea a los países más pobres ¿cómo les afecta?

Hasta 60 países, incluidos algunos de los más pobres del mundo, podrían paralizarse con las primeras inyecciones de sus vacunas contra el COVID-19 porque casi todas las entregas a través del programa global COVAX destinado a ayudarlos están bloqueadas hasta junio.

COVAX, la iniciativa global para proporcionar vacunas a países que carecen de la influencia necesaria para negociar por sí mismos por suministros escasos, ha enviado en la última semana más de 25.000 dosis a países de bajos ingresos solo dos veces en un día determinado. Las entregas prácticamente se han detenido desde el lunes 5 de abril.

Durante las últimas dos semanas, según los datos recopilados diariamente por UNICEF, se autorizaron menos de 2 millones de dosis de COVAX en total para su envío a 92 países en el mundo en desarrollo, la misma cantidad inyectada solo en Gran Bretaña.

El viernes, el jefe de la Organización Mundial de la Salud criticó el "impactante desequilibrio" en la vacunación mundial COVID-19. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreysus, dijo que si bien una de cada cuatro personas en los países ricos había recibido una vacuna, solo una de cada 500 personas en los países más pobres había recibido una dosis.

¿A qué se debe la escasez de vacunas COVID-19?

La escasez de vacunas se debe principalmente a la decisión de India de dejar de exportar vacunas desde su fábrica Serum Institute, que produce la abrumadora mayoría de las dosis de AstraZeneca con las que COVAX contaba para suministrar alrededor de un tercio de la población mundial en un momento en que el COVID-19 está aumentando en todo el mundo.

COVAX solo enviará vacunas aprobadas por la OMS, y los países están cada vez más impacientes. Los suministros están disminuyendo en algunos de los primeros países en recibir envíos de COVAX, y la entrega esperada de segundas dosis en la ventana de 12 semanas recomendada actualmente está ahora en duda. En un comunicado, la alianza de vacunas conocida como GAVI dijo a The Associated Press que 60 países se ven afectados por los retrasos.

En las carpas de vacunación instaladas en el Hospital Nacional Kenyatta en Nairobi, muchos de los que llegaron para recibir sus primeros pinchazos estaban inquietos acerca de cuándo llegaría el segundo.

"Mi miedo si no obtengo la segunda dosis, mi sistema inmunológico se debilitará, por lo tanto podría morir", dijo Oscar Odinga, un funcionario.

Países pierden la fe en COVAX para el suministro de vacunas COVID-19

La OMS enfrenta problemas para la distribución de las vacunas

Documentos internos de la OMS obtenidos por AP muestran que la incertidumbre sobre las entregas "está haciendo que algunos países pierdan la fe en el (esfuerzo) COVAX". Eso está impulsando a la OMS a considerar acelerar su respaldo a las vacunas de China y Rusia, que no han sido autorizadas por ningún regulador en Europa o América del Norte.

Los documentos de la OMS muestran que la agencia de la ONU se enfrenta a preguntas de los participantes de COVAX sobre las asignaciones, además de la "incertidumbre sobre si todos los que fueron vacunados en la ronda 1 tienen garantizada una segunda dosis".

La OMS se negó a responder específicamente a las cuestiones planteadas en los materiales internos, pero anteriormente ha dicho que los países están "muy interesados" en recibir vacunas lo antes posible e insistió en que no ha escuchado ninguna queja sobre el proceso.

OMS podría aprobar las vacunas COVID-19 de China y Rusia

Las vacunas de China y Rusia aún no han sido aprobadas por la OMS

La preocupación por el vínculo entre la inyección de AstraZeneca y los coágulos de sangre raros también ha "creado nerviosismo tanto en torno a su seguridad como a su eficacia", señaló la OMS. Entre sus soluciones propuestas se encuentra la decisión de “acelerar la revisión de productos adicionales” de China y Rusia.

La OMS dijo el mes pasado que podría ser posible dar luz verde a las vacunas chinas para fines de abril. Algunos expertos han señalado que Sinopharm y Sinovac, dos vacunas fabricadas en China, carecen de datos publicados y hay informes de personas que necesitan una tercera dosis para estar protegidas.

"Si hay algo que perdemos por no haber evaluado a fondo los riesgos de eventos adversos graves de estas vacunas, eso socavaría la confianza en todos los buenos productos que estamos usando que sabemos que son seguros", dijo Dora Curry, directora de equidad y derechos en salud en CARE International.

A otros expertos les preocupaba que las demoras pudieran erosionar la fe en los gobiernos que eran particularmente eficientes en sus programas de vacunación y contaban con segundas dosis pronto.

"En ausencia de una alta cobertura de vacunación a nivel mundial, corremos el riesgo de prolongar la pandemia durante varios años más", dijo Lavanya Vasudevan, profesora asistente del Instituto de Salud Global de la Universidad de Duke. "Cada día que el virus está en circulación es una oportunidad para que se convierta en una variante más mortal".

OMS instó a los países ricos a donar vacunas COVID-19

La OMS ha solicitado el apoyo de los países ricos

A principios de este mes, la OMS hizo un llamado a los países ricos para que compartan urgentemente 10 millones de dosis para cumplir con el objetivo de la ONU de comenzar con la vacunación COVID-19 en todos los países dentro de los primeros 100 días del año. Hasta ahora, los países han prometido cientos de millones de dólares a COVAX. Pero simplemente no hay dosis para comprar y ningún país ha acordado compartir inmediatamente lo que tiene.

Las donaciones bilaterales de dosis tienden a seguir líneas políticas , en lugar de a los países con la mayoría de las infecciones, y no son suficientes para compensar los objetivos que COVAX se ha propuesto. Think Global Health, un sitio de datos administrado por el Consejo de Relaciones Exteriores, identificó 19 países que han donado un total de 27,5 millones de dosis a 102 naciones hasta el jueves.

“Puede argumentar con firmeza que es mejor hacer donaciones en tiempos de crisis y controlar la pandemia que vacunar a grupos de bajo riesgo en casa”, dijo Thomas Bollyky, director del Programa de Salud Global del Consejo de Relaciones Exteriores. Bollyky dijo que COVAX fue una gran decepción y la única opción disponible para la mayor parte del mundo.

Muertes por COVID-19 aumentan alrededor del mundo

La falta de vacunas se ve reflejado en el número de muertes por COVID-19

Según el Comité Internacional de Rescate, los casos y muertes por COVID-19 el mes pasado aumentaron en numerosos países afectados por la crisis: un 322% en Kenia, un 379% en Yemen y un 529% en el noreste de Siria.

El jueves, las agencias detrás de COVAX - OMS, la alianza de vacunas GAVI y CEPI, una coalición para la preparación para epidemias - celebraron la entrega de 38 millones de vacunas que salvan vidas en más de 100 países.

Brook Baker, experto en vacunas de la Northeastern University, dijo que el mensaje elogioso estaba fuera de lugar.

"Celebrar dosis suficientes para sólo 19 millones de personas, o el 0,25% de la población mundial, es sordo", dijo, y agregó que era hora de que la OMS y sus socios fueran más honestos con los países.

"La OMS y GAVI repetidamente se han comprometido en exceso y se han entregado de forma insuficiente, entonces, ¿por qué deberíamos creer que de repente podrán aumentar la producción y las entregas en un par de meses?" él dijo.

Fuera de las tiendas de vacunación en Nairobi el jueves, el Dr. Duncan Nyukuri, un médico de enfermedades infecciosas, trató de tranquilizar a las personas que recibían su primera dosis.

"Si recibe la primera dosis y no recibe la segunda dosis, esto no significa que su cuerpo será más débil o que tendrá un mayor riesgo de contraer alguna infección", dijo. “Lo que significa es que su cuerpo habrá desarrollado cierta inmunidad contra la infección por coronavirus. Pero esta inmunidad no es tan buena como la de alguien que ha recibido ambas dosis ".

