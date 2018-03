Agencias/Diario La Verdad Guizhou, China.- Un hombre escapa por cable de luz para no pagar la cuenta, las imágenes fueron captadas en la ciudad de Guizhou en el suerte de China. El hombre intentaba cruzar la calle colgado del cable de luz, pero minutos después fue capturado por la policía. Lo dicho por las autoridades es que el hombre había escapado de su hotel para no pagar su cuenta. Decidido a no pagar la cuenta de su hotel se dispuso a utilizar los cables para escapar, aunque no contaba con quedarse a la mitad del camino atorado. Los testigos tomaron video del hombre cruzando por un cable hacia otro edificio. La altura de la que el hombre intentaba escapar es de aproximadamente 19 pisos. Por un momento parecía que el hombre caería en su intento de fuga, pero logró sostenerse. Tras unos minutos el hombre pudo ser rescatado por los bomberos y en tanto la policía se dispuso a arrestarlo por intentar huir sin pagar la cuenta de su hotel. Escapa por cable de luz para no pagar la cuenta, en tanto las autoridades informaron que el hombre chino corrió demsiado peligro, pues se encontraba cerca de cables de alto voltaje y que pudo terminar en tragedia su intento de escape del hotel.

